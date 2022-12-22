ASGARi ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! Asgari ücret zammı 8.506 TL ile çifte rekoru kırdı

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN CANLI YAYINDA ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakamda anlaşamadılar. Biz tüm tarafların teklifleri ve kararlarını saygı ile karşılıyoruz. İki taraf da kendi çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır. Bizim için en önemlisi ülkemiz için en doğru, en sürdürülebilir rakamın ortaya çıkmasıdır. Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul bir noktada uzlaşılabilmesi için samimi bir çalışma yürüttük. Türk-İş'in de aramızda olmasını isterdik. Taraflardan biri katılmadığı için asgari ücreti ortada bırakamazdık. Taraflar uzlaşmaya varamadığı için daha önce de birçok asgari ücret müzakeresi vardır. Açıklayacağımız asgari ücret rakamı, ülkemizin ekonomik ve sosyal görüntüsü ile de uyumludur.

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 rakamı belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı: 2023 ASGARİ ÜCRET 8.500 TL! | Video

Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi kadar pek çok konuyu çözüme kavuşturduk.

Memur ve emekli maaşlarında yapılacak zam oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz. Akrebin kıskacında yoğryulan, gelişen Türkiye'nin imkanlarını her bir insanımıza vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemizde 2002 yılında 184 TL olan asgari ücret bizim dönemimizde 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır.

Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yaparak 4253 TL yapmıştık. Bununla kalmadık, asgari ücretten alınan vergileri kaldırmıştık. Yıl içinde enflasyonda yaşanan yüksek artış bizi yeni bir düzenleme ile asgari ücreti 5500 liraya çıkarmaya yöneltmişti.Bunları yaparken unutmayalım, bu devletin küfesi var.

Asgari ücrette ortalama yüzde 85, kümülatif olarak yüzde 95 artış sağladık. Ülkemizi faiz, kur ve enflasyon cenderesinden çıkarmaya başladığımız şu dönemde hakları gözeten bir yönetim sergiliyoruz.

Biz çok hassasız, 85 milyon nüfusu olan bir ülkemiz, bu yıl 1 milyon daha artış sözkonusu. Yıl sonunda nüfusun 86 milyonu bulması mümkün. Tüm bunları düşünmemiz mümkün. Enflasyon oranlarının hızla düşüşüne bu ayla birlikte şahitlik edeceğiz. Yıl ortasında yüzde 30'lu, yıl sonunda yüzde 20'lere düşürmeyi hedefliyoruz.

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU

Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL.

Asgari ücret 8.506 TL. oldu! Başkan Erdoğan: "Gerek olması halinde ara zam yapabiliriz" | Video

ASGARİ ÜCRETTE ÇİFTE REKOR!

Asgari ücret yüzde 54 oranında artarak hem yarım asrın rekorunu hem de dolar bazlı rekorunu kırdı...

ASGARİ ÜCRET DOLAR BAZINDA KIRDI

Son yılların rakamları incelendiğinde asgari ücret dolar bazında en yüksek seviyesine 2016 yılı Ocak ayında ulaştı. Bu dönemde net asgari ücretin dolar karşılığı 442 ABD Doları'ydı.

442 dolar güncel kur üzerinden hesaplandığında (1 Dolar=18,67 TL) 8.252 TL ediyor. Yani asgari ücret 2023 bu rakamın üzerinde belirlenirse dolar bazında rekor kıracaktı.

Asgari ücret 8.280 TL'nin üzerinde 8500 TL olarak belirlenirken burada hem dolar bazında hem de geçen yıl yapılan yarım asrın en büyük artışı olan yüzde 50,5'yi aştı.