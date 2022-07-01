Son dakika haberi... Türkiye, asgari ücret zammı oranına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret 2022 ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına dün devam ederken, bugün de yeni gelişmeler yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret için yeni rakamı duyurması beklenirken, NATO Zirvesi'nde de gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, "Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz." mesajını verdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda taraflar asgari ücretteki artışın önceki yıl olduğu gibi Gelir Vergisi'nden muaf tutulması konusunda anlaştı. Peki asgari ücrete zam ne kadar olacak? Asgari ücret zammı bugün mü açıklanacak? İşçi ve işveren tarafı ne istiyor? Detaylar şu şekilde:
AHaber Muhabiri Rıfat Fırat'ın aktardığı bilgilere göre; yeni asgari ücret zammı rakamını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 16.30 da açıklaması bekleniyor...
Asgari ücret direkt olarak asgari ücret alanların yanı sıra, işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası primleri, doğum borçlanması, engelli aylığı, rapor ücretleri, 65 yaş üstü aylıkları gibi pek çok kaleme de artış getiriyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, asgari ücret açıklaması yaptı. Bakan Nebati, asgari ücrette çalışmaların tamamlanıyor olduğunu söyleyerek, "Asgari ücreti Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.
Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" | Video
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde pazarlıklar dün de devam etti.
Türk-İş yeni asgari ücretin net 6 bin 391 liranın altında kalmamasını isterken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istiyor.
ASGARİ ÜCRET KARARI RESMİ GAZETE'DE
Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının bugün açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadeler, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Son dakika bilgilerine göre; Yeni asgari ücret rakamını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Geçen yıl brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Şu an asgari ücret brüt 5004 TL. Bu tutardan 700.56 TL SGK primi işçi payı, 50.04 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı olmak üzere toplam 750.60 TL kesiliyor. İşveren ayrıca 775.62 TL SGK primi, 100.08 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere 875.70 TL prim ödüyor. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5.879.70 liraya ulaşıyor.
Brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 lira, net 5104.08 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5316.75 lira, yüzde 30 artışla brüt 6505.40 lira, net 5742.09 lira, yüzde 35 artışla da brüt 6755.40 lira, net 5742.09 liraya yükselecek.
ÇALIŞMA SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk komisyon toplantısında, "Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi korumak, sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz. Geçtiğimiz dönemde açıklamalarda bulunduk, bu açıklamalarda, hep asgari ücretin normal süresinde belirlenmesi gerektiğini, yeni bir şey olmadığını söylemiştik ama bugün geldiğimiz noktada çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması, enflasyonun tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir. Bunu yapmak zorundayız. Bu konuda da elimizdeki en önemli araç, asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Asgari ücret sadece asgari ücret kapsamında olan 6,5 milyona yakın işçimizle sınırlı değildir, onların üzerindeki ücret gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapacak bir unsurdur." ifadelerini kullanmıştı.
Asgari ücret açıklanıyor! Başkan Erdoğan paylaşacak: Asgari ücrete zam ne kadar olacak? Temmuz zammı için 3'lü formül masada!
"DİĞER ÜCRETLER DE ARTMALI"
Bakan Bilgin, asgari ücretin sadece 6.5 milyona yakın bir kesimle sınırlı olmadığının altını çizerek, "Asgari ücretlilerin üzerindeki gelir gruplarının da, onların üzerindeki gruplarında ücretlerinde pozitif etki yapacak asgari ücretin dışındaki ücretler de artmalı" demişti.
TİSK: UMARIM DENGELİ BİR ASGARİ ÜCRET BELİRLENİR
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da Komisyonun çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "TİSK olarak görüşlerimizi Komisyona aktardık. Yarın da görüşmelerimiz devam edecek. Umarım ülkemiz ve çalışanlarımız için güzel ve dengeli bir asgari ücret belirlenir." ifadelerini kullandı.
TÜRK-İŞ: 6.391 RAKAMINI İFADE ETTİK
Komisyon toplantısının ardından değerlendirme yapan, Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretteki yapılacak artış teklifiyle ilgili "6.391 liranın altında kalmasın" dediklerini açıkladı. Irgat, "Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6.391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik. Enflasyon oranlarını ifade ettik" dedi.
BİRÇOK MAAŞ VE ÖDEME TUTARI DEĞİŞECEK
Asgari ücret doğrudan, asgari ücret alan 8 milyon kişiyi ilgilendirirken, dolaylı olarak tüm çalışanlara ve sosyal ödemelere de etki ediyor. Ara zamla birlikte işsizlik maaşları, genel sağlık sigortası primleri, doğum borçlanması, engelli aylığı, rapor ücretleri, 65 yaş üstü aylıkları gibi pek çok kalem de güncellenecek.