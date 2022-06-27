Asgari ücret zammı için kritik açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası yaptığı son dakika açıkamasında memur ve emekli zamlarıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirtirken asgari ücret zammı için de komisyonun bu hafta görüşmeleri tamamlayacağını müjdeledi. Asgariye yapılacak zam oranı merakla beklenirken konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu ne zaman toplanıyor? İşte detaylar...
SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI GELDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret çıklaması şöyleydi; "Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek bu ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim"
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari ücret zam oranı için görüşmeler bu hafta içerisinde yapılacak. Gelen son dakika bilgisine göre tespit komisyonu Çarşamba günü saat 14.00'da toplanacak.
SON DAKİKA HABERİ | ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplandı. Asgari ücret Temmuz zammı meselesi için yapılacak açıklamalar dikkatle takip edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!
Başkan Erdoğan, "Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir. Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
İŞVEREN KESİMİNDEN YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN OLUMLU YAKLAŞIKM
Kabine Toplantısı öncesi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK) asgari ücret açıklaması geldi. TİSK asgari ücret zammı için yapılacak toplantıda masada olacağını belirtirken, işçilere yapılacak olan asgari ücret zammı için tarafların formüllerini değerlendirmeye ve işbirliğine açık olduğunu da bildirdi. TİSK, "Asgari ücretle ilgili olası değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız" ifadeleri kullanıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET TEMALI TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI İLE GÖRÜŞME YAPTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Yapılan görüşmede Başkan Erdoğan, asgari ücret konusunda çalışma yapıldığı bilgisini verdi.
2023'TE DAHA KAPSAMLI GELİRLERİ RAHATLATICI DÜZENLEMELER GELİYOR
Başkan Erdoğan, Temmuz ayında 'Enflasyon farkı' ile 2023 yılı başında da daha geniş kapsamlı düzenlemelerle vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar atılacağını ifade etti.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet, asgari ücret Temmuz zammı için çalışma yapıyor. Asgari ücret meselesi Kabine Toplantısı'nın en öncelikli başlığı olarak dikkat çekiyor. Asgari ücrete zam kararı ile birlikte çözüm rotasının bugün belli oldu. Başkan Erdoğan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta toplanacağı bilgisini verdi.
Peki yeni asgari ücret için gündemde hangi formüller var? İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 'ENFLASYON FARKI' VE 'PRİM' FORMÜLÜ
Milyonların gözü kulağı asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammında yer alırken, Başkan Erdoğan ve hükümet tarafından gelen 'Enflasyon farkı' ifadeleri dikkat çekti. Asgari ücret için 'Enflasyon farkı' ve 'Prim' formülü masada masada yer alıyor. Bunun yanında iki formülünde değerlendirilip karma bir formül ortaya çıkabilir.
Birçok kalemde gelirleri artıracak Temmuz zammı çalışması, emekliden memura, ücretliden işçiye ve sosyal yardım ödemeleri dahil vatandaşın tamamını kapsayacak şekilde yapılıyor.
ZAM ORANI İÇİN 'ENFLASYON FARKI' ÖNE ÇIKIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet 3 maddede Temmuz zammı için çalışmalarını yürütüyor.
MERKEZ BANKASI YENİ RAKAMLARI PAYLAŞTI: HAZİRAN AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2,98 olarak açıkladı ve 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak netleşti.
Öte yandan Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.
Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77'ye yükseldi. Bununla beraber 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 40,75 oldu.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 1. FORMÜL
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 40,75 OLDU
Asgari ücret Temmuz zammı için masada yer alan formüllerden en öne çıkanı 'Enflasyon farkı' hesabı olarak dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketine göre 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75 olarak hesaplamıştık. Buna göre asgari ücret hesabı yaparsak;
ASGARİ ÜCRET OCAK 2022 NET HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ %14 700,56
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 50,04
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET 7.043,13
SGK PRİMİ %14 986
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 70,43
KESİNTİLER TOPLAMI 1.056,43
NET ASGARİ ÜCRET 5.986,66
6 aylık beklentilere göre yaptığımız asgari ücret hesabına göre net asgari ücret 5.986 TL olarak ortaya çıktı. Kesintiler toplamı da 1.056 TL oldu.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 2. FORMÜL
Ocak 2022'de asgari ücret yüzde 50,5 artışla brüt 3.577,50'den 5.004 TL'ye yükseldi. Burada işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan bir gelişme yaşanmış, asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılmıştı.
KESİNTİLERİN DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI GÜNDEMDE
Temmuz zammı ile beraber 6 ay için benzer bir formül uygulanabilir. Buna göre asgari ücret üzerindeki SGK ve işsizlik sigortası priminin Aralık ayındaki 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' toplantısına kadar kesintilerin tamamının veya bir kısmının devlet tarafından karşılanması değerlendiriliyor.
ENFLASYON FARKI FORMÜLÜ GERÇEKLEŞİRSE, OCAK DÖNEMİNDE 6 AYLIK ENFLASYON KISTAS OLACAK
Eğer kesintilerin tamamının devlet tarafından karşılanması kabul edilirse, 6 ay boyunca kesintiler toplamı devlet tarafından karşılanacak.
Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı yani, Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç olacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN KABİNE TOPLANTISI İLE YOL HARİTASI ÇİZİLECEK
Yeni asgari ücret için Kabine Toplantısı'nda yol haritasının belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası asgari ücretin belirlenmesi için nasıl bir yöntem izleneceğine dair açıklama yaptı. Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını ve istihdamı destekleyen bir yöntemle asgari ücretin yeniden belirleneceğini belirtti.
Öte yandan asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli çalışma yürütüyor. Yapılacak kapsamlı çalışma sonrası Bakan Bilgin, bu hafta asgari ücrete zam konusunda işçi ve işveren tarafıyla toplantı gerçekleştirecek.
YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN SON RAKAMI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Yapılacak toplantının ardından ortaya çıkan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Yeni asgari ücreti Başkan Erdoğan açıklayacak.
ASGARİ ÜCRET İLE TÜM GELİRLER ARTACAK
Öte yandan asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı birlikte çalışma ve sosyal güvenlik hayatında birçok maaş ve ödeme başta olmak üzere tüm gelirler artacak.
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