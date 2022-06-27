Asgari ücret zammı için kritik açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası yaptığı son dakika açıkamasında memur ve emekli zamlarıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirtirken asgari ücret zammı için de komisyonun bu hafta görüşmeleri tamamlayacağını müjdeledi. Asgariye yapılacak zam oranı merakla beklenirken konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu ne zaman toplanıyor? İşte detaylar...

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI GELDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret çıklaması şöyleydi; "Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek bu ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim"

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret zam oranı için görüşmeler bu hafta içerisinde yapılacak. Gelen son dakika bilgisine göre tespit komisyonu Çarşamba günü saat 14.00'da toplanacak.