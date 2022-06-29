"Asgari ücret toplantısı ne zaman saat kaçta?" sorusunun yanıtı için sorgulamalar hız kazandı. Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili "Ara zam yapılması için talimat verdim, en kısa sürede müjdeli haberi vereceğiz." ifadelerine yer vermişti. Bu doğrultuda; Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı tarihi ve saati netleşti. Peki; Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta, bugün mü? İşte ayrıntılar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü saat 14:00'te toplantıya davet etti.
İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 4 BİN 253 LİRA
2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILMASI İÇİN TALİMAT VERDİM
Başkan Erdoğan, asgari ücret, memur ve emekli zamlarına ilişkin şunları söyledi:
"Ocak ayında asgari ücreti artırırken işverenin omzundaki yükü de almıştık. Enflasyon artışıyla birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir.
İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanına zaten enflasyon farkını vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir.
Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım."
"ASGARİ ÜCRET İÇİN KISA SÜREDE MÜJDEYİ VERECEĞİZ"
Başkan Erdoğan, memur maaşlarının da Kurban Bayramı öncesi zamlı olarak ödeneceğini açıklayarak, "Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek.
Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla ve yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı ve üretimi destekliyor, ihracatçıları pazarlarını büyütmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Bize yan gelip yatmak yoktur, dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur." dedi.