ASGARİ ÜCRET VE EYT SON DAKİKA: Ankara’da ÜÇLÜ zirve! Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati’yle görüştü

SON DAKİKA HABERİ | ANKARA'DA EYT VE ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Belediyelerin SGK ve vergi borçlarının yapılandırılması için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Külliye'de bu konu ile ilgili çalışma yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Bakanların dört gözle beklenen EYT ve asgari ücret zammı ile ilgili de çalışma yapması bekleniyor.