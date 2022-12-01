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Giriş Tarihi: 1.12.2022 08:56 Son Güncelleme: 1.12.2022 08:57

ASGARİ ÜCRET VE EYT SON DAKİKA: Ankara'da ÜÇLÜ zirve! Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'yle görüştü

Son dakika haberi...Asgari ücret ve EYT düzenlemesi gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Ekonomi gündemine ilişkin görüşmede emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve asgari ücret konusu kapsamlı olarak masaya yatırıldı.

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
ASGARİ ÜCRET VE EYT SON DAKİKA: Ankara’da ÜÇLÜ zirve! Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati’yle görüştü

Son dakika haberleri...Asgari ücret ve EYT düzenlemesi 2022 yıl sonu yaklaştıkça gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında ekonomi gündemine ilişkin kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve asgari ücret zammı konusu değerlendirildi.

SON DAKİKA HABERİ | ANKARA'DA EYT VE ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Belediyelerin SGK ve vergi borçlarının yapılandırılması için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Külliye'de bu konu ile ilgili çalışma yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Bakanların dört gözle beklenen EYT ve asgari ücret zammı ile ilgili de çalışma yapması bekleniyor.

TALEP GELDİ, BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştiren AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında söz alan bir belediye başkanı, belediyelerin en büyük sorunlarından biri olan SGK ve vergi borçlarının yapılandırılmasını talep etti. Talep üzerine Başkan Erdoğan talimat verdi. Bu akşam Külliyede konu ile ilgili çalışma yapılacak.

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EYT'DE SON VİRAJ

3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası öncelikli gündem halini alan emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi için artık son viraja girildi. Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT'de rotayı tek formül üzerinden yoğunlaşarak çizdi. Düzenlemenin Aralık ayında TBMM'ye sunulması, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası ise hak sahiplerinin başvuru süreci başlayacak.

YAŞ ŞARTI ORTADAN KALKIYOR

Yapılacak düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için yaş şartı ortadan kaldırılarak, prim günü ve sigortalılık süresi şartı aranacak. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Bilgin başından beri 'Tek formül' olarak altını çizdiği düzenleme için aynen şu ifadeleri kullandı:

"İki şartı kaldırmıyoruz. Prim gün sayısı ve sigortalılık süresi. Kadınlar için 20 yıl erkekler 25 yıl şartı yerine geldiği zaman onlarda bu düzenlemeden istifade edecek. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayacak. Sınır koyan bir düzenleme değil."

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİ DOLAN EMEKLİ OLACAK

EYT çalışması için en yetkili isim olan Bakan Bilgin'in ifadeleri gösteriyor ki burada yaş şartı aranmayacak. Yine Sayın Bakan burada sigortalılık sürelerinin de aynen korunacağı mesajını verdi.

2023 ASGARİ ÜCRET İÇİN ZAM TAKVİMİ BELİRLENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için 1 Aralık 2022'de, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

Aralık ayında işçi tarafında, işveren tarafında ve hükümet tarafında 3 toplantının yapılması bekleniyor. 3 toplantıdan sonuç alınamazsa 4. ve son toplantıyla uzlaşma usulü asgari ücret belirlenecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI

Covid-19 krizinin başlıca yan etkisi olan enflasyonun 2022 yılında enerji, gıda ve tedarik sorunlarıyla körüklenmesi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de vatandaşların alım gücü üzerinde olumsuz etki yarattı. Hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı doğrultusunda asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere sosyal refah düzenlemeleri üzerine yoğunlaştı.

'ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN FARKLI BİR HAZIRLIK VAR'

Başkan Erdoğan, asgari ücret çalışmalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başta olmak üzere yapıldığını ifade ederek, bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu ifade etti.

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