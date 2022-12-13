Asgari ücret yeniliklerle geliyor! 2023’te neler olacak? Bütün maaşları etkileyecek

2023'DE NELER OLACAK?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret için toplantılar geçen yıl olduğu gibi erken başladı. Bu yüzden 2023 yılı asgari ücretinin de ay bitmeden açıklanmasını bekliyoruz. Burada en çok merak edilen ise zamla birlikte 2023 Haziran'ında yeni bir asgari ücretin tespit edilip edilmeyeceği. Yapılan açıklamalara baktığımızda bu yıl farklı bir model ile çalışıldığı görülüyor. Ancak henüz tek mi yoksa iki mi asgari ücret belirlenecek açıklanmış değil. Eğer çift asgari ücret belirlenmesi kararı alınırsa zam oranları da değişecek. Bu kez emekli ve memur zamlarında olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranları belirleyici olacak.