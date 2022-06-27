"Asgari ücrete zam gelecek mi?" sorusu büyük ölçüde yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Vedat Bilgin ve Bakan Nurettin Nebati'den gelen açıklamalar çalışmaları şekillendirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ilk defa ara dönemde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu noktada enflasyon oranının belirleyici olacağı düşünülüyor. İşçi ve işveren merak ediyor: Net ve brüt 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Temmuza sayılı günler kala hesaplar yapıldı. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücret ara zam ile ilgili son dakika haberleri…
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
Son Dakika Haberi: Temmuz zammı için son düzlüğe girildi. Yılbaşında gelen rekor zammın ardından enflasyon sonrası yeniden değerlendirmeye alınacak asgari ücret için son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor.
Peki, net ve brüt asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
İşte yanıtlar…
SON DAKİKA: TİSK'TEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI SİNYALİ!
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK asgari ücrete zam konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Ücretliler için temmuz zammına yeşil ışık yakıldı:
"Asgari ücretle ilgili olası değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız."
Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı ardından konuya dair açıklama bekleniyor.
BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI AÇIKLAMASI!
Bakan Vedat Bilgin emekli ve memur zammı ve asgari ücrete zam konusunda açıklamalarda bulundu:
Daha önce hiç göstergesi olmayanlara gösterge verdik. Temmuz'da yapacağımız düzenlemeyle birlikte bu rakamlar kamu çalışanlarımıza nefes aldıracak. Enflasyon ne olursa, ensflasyonun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan oranda ilave zammı yapacağız.
Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracak. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40 ne gerçekleşirse üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız. Sadece kamu çalışanları ve emekliler için değil çalışan işçilerimizle ilgili de düzenleme yapacağız.
"Emekli işçilerimizi de koruyacağız. Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek. Yıl sonuna kadar 50 bin yeni istihdam olacak, yüksek öğrenimli gençlerden oluşacak. Üretimi, istihdamı ve çalışanların emeğini koruyan sosyal politikaları uygulamakla görevliyiz. Asgari ücretle ilgili düzenleme, diğer düzenlemeler, demokratik toplumda emekçinin hukukunu korumak."
BAKAN NEBATİ AÇIKLADI: YÜZDE 40 ÖNGÖRÜLÜYOR!
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati; 6 aylık enflasyon verisi ile kesinleşeceğini söylediği emekli zammı hakkında "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.
Asgari ücretliler için de emekli ve memur zammı oranında artış bekleniyor.
AK PARTİ'DEN EMEKLİ ZAMMI VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI! "YÜZDE 40'LARA VARAN DOKUNUŞ"
Son dakika asgari ücret zam açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından duyuruldu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, milyonların merakla beklediği emekli Temmuz zamları ve asgari ücret zammı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Maaş ve ücretlerde iyileştirmelerin yapılacağını aktaran Kurtulmuş, yüzde 40'lara varan oranda bir zam gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.
NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Tüm bu gelişmelerin ardından Temmuz zammı ile asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu. A Haber canlı yayınında asgari ücret zammı ile ilgili 4 senaryo ele alındı.
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, "Devletin bu noktada büyük bir mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Ankara'da inanılmaz bir çaba var." ifadelerini kullandı.
Akşam Gazetesi Yazarı Turhay Güler, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında asgari ücrete temmuz ayında yapılması beklenen ek zamma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer; "Devletin bu noktada büyük bir mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Ankara'da inanılmaz bir çaba var. Şu anki enflasyon rakamlarını da değerlendirirsek asgari ücretin 6000 TL olacağını düşünüyorum." dedi.
Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ise, "Asgari ücrette ekmek teknesini de korumamız gerekiyor. Asgari ücretin 6 bin 166 lira olmasını umuyor ve bekliyoruz." dedi.
ASGARİ ÜCRET ARA ZAM NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret bir insanın en temel ihtiyaçları olan yiyecek, barınma, ısınma, giyecek gibi ihtiyaçlarını karşılaması için alınan en düşük ücrettir. Asgari ücret her yıl ülke ekonomisi, gerçekleşen ve hedef enflasyon, yaşam maliyeti, refah payı gibi parametreler de göz önüne alınarak belirlenir. Asgari ücret zammı Ocak ayında yüzde 50,5 artışla brüt 5004 lira (net 4253 lira) olmuştu.
Temmuz ayında yapılacak ara zam oranı üzerinde çalışmalar geçen hafta başladı. Artışta 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak 6 aylık zam oranı belirleyici olacak. Henüz net olmamakla beraber beklenti yüzde 10-20 Aralığında olacağı yönünde. Temmuz ayında yüzde 20 artışa gidilmesi durumunda asgari ücret brüt 6004 lira olacak.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU BELİRLEYECEK!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebilir. Bu ister yıllık ister aylık belirleyebilir. Bunun üst sınırı iki yıllıktır. Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, ücretliler geçinme indeksleri, geçim şartlarını da göz önünde bulundurulur.
Asgari ücretin belirlenmesinde sosyal yardımlar hesaba katılıyor mu?
Asgari ücretin ödenmesinde işveren tarafından işçiye ödenen ek ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmıyor.
ASGARİ ÜCRET ARA ZAM İŞVERENİN MALİYETİNİ ARTIRACAK MI?
Yılın başında asgari ücrette gelir vergisi kaldırıldı. Brüt asgari ücrette 760 lira prim kesintisi bulunuyor. İşveren açısından da 876 liralık prim maliyeti bulunuyor. Asgari ücrete ara zam durumunda işverene prim desteği de değerlendiriliyor. SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete eklenmesi yönünde. Bu formülle de asgari ücret 5 bin lirayı geçecek.
Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek?
Asgari ücret artışı, işverenlerden Genel Sağlık Sigortalılar'a, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak. İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı artacak.
Asgari ücretteki artış bütün iş kollarını kapsayacak mı?
Asgari ücret, bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor. İş kollarına, işçinin yaşına göre ayırım söz konusu değil. Linyit, taşkömürü çıkarılan işyerlerinde, yer altında çalışan işçilere ödenecek asgari ücret de normal asgari ücretin iki katından az olamaz.
ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANIR, KİMLERİ KAPSIYOR?
Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılıyor. Saatlik ücret aylık 30 iş günü üzerinden hesaplanır. Haftada 1 gün yasal bağlamda zorunlu ücretli izin ve 45 saatlik haftalık standart çalışma saati vardır. Haftalık çalışma saati haftanın diğer günlerine yayıldığında günlük mesai 7.50 saattir.
Asgari ücret sadece İş Kanunu kapsamında olanlara değil, deniz-basın iş kanunları ile Borçlar Kanunu'na tabi olarak çalışan işçilere de ödenecek ücret asgari ücretin altında olamaz.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI NELER OLACAK?
İşçilere belirlenen asgari ücretten düşük ücret ödenemez. İş akitlerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konamaz, konulsa bile geçerli olmaz. Belirlenen asgari ücreti ödemeyen veya eksik ödeyen işveren vekiline idari para cezası uygulanıyor.
İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da ara zamla birlikte artacak.