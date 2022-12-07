Asgari ücret 2023 ne kadar olacak, kaç TL soruları sene sonuyla birlikte araştırılmaya başladı. İlk toplantı bugün gerçekleşiyor. Daha önce farklı bir hazırlık içinde olduklarını aktaran Başkan Erdoğan gelirlerin ciddi şekilde artacağını da aktarmıştı. Asgari ücret toplantısı ardından açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu. İşçi ve işveren yeni rakamdan etkilenecek. Ocak zammı için rakamlar masada yerini almaya başladı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? İşte, güncel detaylar…
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 7 ve 14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Takvimin belli olduğunu aktaran Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantıların saat 14.00'te başlayacağını da ifade etmişti.
Buna göre ilk toplantı bugün saat 14.00'te başlayacak.
Peki, asgari ücret 2023 için masada hangi rakamlar var?
İŞVERENLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIK!
Asgari ücret toplantısı öncesinde açıklama yapan Başkan Erdoğan işçi ve işveren dengesini koruduklarına vurgu yaptı:
"Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar işverenlerimizle iş birliği yaptık.
Hepimizin malumu olduğu üzere işçi işveren kesimi arasındaki diyalog güçlü olmadığı, ilişkiler sağlıklı yürümediği zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Çünkü çalışma hayatının bir tarafında işçiler, diğer tarafında işverenler bulunmakta, devlet de her iki tarafın beklentilerini ve çıkarlarını gözeten bir konumla bu denklemde yerini almaktadır.
Asgari ücret gibi konularda işveren ve devlet olarak gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların refahını ne kadar iyi korursak ortak hedeflere ulaşabiliriz. Masada bu konularımız var, süratle bitireceğiz."
BAKAN BİLGİN: ORTALAMAYI YUKARI TAŞIYORUZ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise 'Asgari ücret temel ücret oldu' diye bir eleştiri var. Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri" diye konuştu. Bakan Bilgin reel ücretlere etkisine dikkat çekerek, "Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim" şeklinde konuştu.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Konuya ilişkin açıklama daha yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.
Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması ise şöyle oldu:
"Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin."
8 BİN TL Mİ OLACAK?
6 aylık enflasyon oranı ocak zammı üzerinde emekli ve memur için etkili olacak ancak asgari ücretin tespiti için de oldukça önemli bir yerde bulunuyor.
Son enflasyon oranı ve yılsonu beklentileri göz önünde bulundurulduğunda sosyal refah düzenlemesi ile birlikte asgari ücret zammının yüzde 40 üzerinde olabileceği öngörülenler arasında.
Buna göre yeni rakamın 8 bin TL ve üstüne ulaşabileceği düşünülüyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı boyunca görüşmelerini sürdürecek. Ortaya çıkan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.
Başkan Erdoğan'ın kararını vererek Aralık ayı sonunda, asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor.