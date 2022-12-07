8 BİN TL Mİ OLACAK?

6 aylık enflasyon oranı ocak zammı üzerinde emekli ve memur için etkili olacak ancak asgari ücretin tespiti için de oldukça önemli bir yerde bulunuyor.

Son enflasyon oranı ve yılsonu beklentileri göz önünde bulundurulduğunda sosyal refah düzenlemesi ile birlikte asgari ücret zammının yüzde 40 üzerinde olabileceği öngörülenler arasında.

Buna göre yeni rakamın 8 bin TL ve üstüne ulaşabileceği düşünülüyor.