Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk iki toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıların ardından asgari ücret zammı belli oldu mu, 2022 Temmuz maaş zammı ne kadar olacak gibi sorulara ilişkin araştırmalar ayyuka çıktı. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının akabinde ilk toplantısını gerçekleştiren Komisyon, düzenlenecek son asgari ücret toplantısının ardından detayları netleştirecek. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantı saat kaçta? İşte toplantı tarihi ve Temmuz zammı hakkında detaylar!
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 15.40'da ikinci defa bir araya geldi ve saat 17:30'da toplantı bitti. Toplantı sonrasında açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Yarın bir toplantı daha olmasını bekliyoruz" dedi.
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA HABERİ | BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANACAK
2022 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı iki gün üst üste gerçekleşti. Hükümet, işçi ve işverenden oluşan 3'lü masa bir araya geldi. Asgari ücrette teknik konulara ele alındı. Ortaya çıkan rakam ve çalışmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Bununla beraber Başkan Erdoğan'ın kritik NATO Zirvesi dönüşü yeni rakamı açıklaması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET İÇİN YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Asgari ücret zammının Temmuz'dan geçerli olmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle ara zam bugünden itibaren yürürlüğe girecek.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından asgari ücret için yeni rakamın Cuma hafta sonuna girmeden Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET 2022 NET 4.253,4 TL
2021'de brüt 3.577,5 lira net ise 2.825,9 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50,5'lik artışla 2022 yılı için brüt 5.004 lira, net 4.253,4 lira olarak belirlenmişti.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5.879,7 lira düzeyinde yer alıyor. Bunun 5.004 lirasını brüt asgari ücret, 775,62 lirasını sosyal güvenlik primi, 100,8 lirasını da işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.