ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 15.40'da ikinci defa bir araya geldi ve saat 17:30'da toplantı bitti. Toplantı sonrasında açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Yarın bir toplantı daha olmasını bekliyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA HABERİ | BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANACAK

2022 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı iki gün üst üste gerçekleşti. Hükümet, işçi ve işverenden oluşan 3'lü masa bir araya geldi. Asgari ücrette teknik konulara ele alındı. Ortaya çıkan rakam ve çalışmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Bununla beraber Başkan Erdoğan'ın kritik NATO Zirvesi dönüşü yeni rakamı açıklaması bekleniyor.