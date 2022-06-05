Yılbaşında rekor zamla beraber gündeme gelen asgari ücrete Temmuz'da ek zam konusu artık resmen hükümet gündeminde yer alıyor. Konuya dair yeşil ışık yakan açıklamalar vatandaşları heyecanlandırmıştı. Hal böyleyken ise şimdilerde "2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmız'da maaşlara ek zam gelecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Nefeslerin tutulduğu zam oranıyla alakalı detayların kısa zamanda netleşmesi bekleniyor. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmız'da maaşlara ek zam gelecek mi? İşte tüm detaylar ve zam oranı...

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN NEFESLER TUTULDU!

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." Sözleriyle bir kez daha asgari ücret zammı için vatandaşları heyecanlandırdı...