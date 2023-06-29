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Giriş Tarihi: 29.6.2023

Asgari ücret zammı sonrası sigorta artacak

Asgari ücret zammı sonrası sigorta artacak
Asgari ücretteki artış trafik sigortasına yansıyacak. Sektör yetkilileri artırılan asgari ücretle maliyetlerinin arttığını belirterek trafik sigortasına yüzde 40 oranında zam yapılacağını söyledi. Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar, "Aralık 2022'de bir kaza olduğunu düşünelim. Biz 31 Aralık'ta (2022) bu dosyayı açtığımızda asgari ücret 5 bin 550 liraydı. 100 bin 867 liralık tazminat söz konusuydu. Bu tazminat rakamı 293 bin liraya çıkmış. Sadece yeni poliçe primleriyle ilgili değil, biz geçmişi toparlamaya çalışıyoruz" dedi.
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Asgari ücret zammı sonrası sigorta artacak
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