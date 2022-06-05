Yılbaşında rekor zamla beraber gündeme gelen asgari ücrete Temmuz'da ek zam konusu artık resmen hükümet gündeminde yer alıyor. Konuya dair yeşil ışık yakan açıklamalar vatandaşları heyecanlandırmıştı. Hal böyleyken ise şimdilerde "2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmız'da maaşlara ek zam gelecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Nefeslerin tutulduğu zam oranıyla alakalı detayların kısa zamanda netleşmesi bekleniyor. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmız'da maaşlara ek zam gelecek mi? İşte tüm detaylar ve zam oranı...
SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN NEFESLER TUTULDU!
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." Sözleriyle bir kez daha asgari ücret zammı için vatandaşları heyecanlandırdı...
Bugün AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin 20 yıla yayılan çalışma serüvenini hatırlatırken güncel konuları da unutmadı.
Son Dakika Haberi: Asgari ücret zammı gelecek mi?
"Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz."
Açıklama asgari ücrete zam konusunda yeşil ışığı resmen yakmış oldu. Daha önce gerekirse değerlendirileceği söylenen temmuz zammı çalışmalarının resmiyette başlaması işçi ve işveren için oldukça önemli bir bilgi.
ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?
Rekor zammın ardından enflasyon oranlarıyla birlikte değerlendirilen asgari ücretin temmuzda zam alıp almayacağı henüz kesinleşmese da çalışmaların başlaması oldukça önemli. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu işaret etmişti:
"Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir."
"Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır."
Vatandaşını enflasyona ezdirmeme politikası ile hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlık konunun tespit komisyonu toplantısında görüşüleceğini söyledi.
ÖMER ÇELİK'TEN TEMMUZ ZAMMI DEĞERLENDİRMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen olumlu açıklamaların ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de çalışmaların başladığını duyurmuş oldu. Çelik yaptığı açıklamada:
"Asgari ücret ve dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir."
"AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz." Dedi.
AKBAŞOĞLU "DEĞERLENDİRİLECEK!" DEDİ!
AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konuya dair çalışma planını açıkladı. Akbaşoğlu açıklamasında:
"Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK?
Buna göre memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon oranı asgari ücret üzerinde de etkili olabilir. Oranın yükselmesi halinde 6 aylık bazda ortaya çıkacak yüzdeliğin Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararında etili olması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz aylarda gündemde olmadığı açıklamasını yapsa da ardından gelen açıklamalar arka planda zammın değerlendirildiğini gözler önüne serdi. Bu noktada temmuz ayı kritik olacak.