Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Asgari ücrete tek zam sinyali
Giriş Tarihi: 22.11.2023

Asgari ücrete tek zam sinyali

Asgari ücrete tek zam sinyali
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili olarak, tek zam olacak şekilde çalıştıklarını söyledi. Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralıkta başlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. 2024'te enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz."
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Asgari ücrete tek zam sinyali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA