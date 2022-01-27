Giriş Tarihi: 28.1.2022

Asgari ücretliden gelir ve damga vergisi alınmayacak HAZAL ATEŞ

Asgari ücrete vergi iadesinin ayrıntıları netleşti. Buna göre asgari ücret tutarı olan 5 bin 4 liradan sigorta kesilecek, gelir ve damga vergisi alınmayacak