Asgari ücretliye geçim zammı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında ikinci tur görüşmeleri çarşamba günü yapılacak. Yeni asgari ücret, bu yıl uygulanmaya başlayan vergi muafiyeti nedeniyle sadece asgari ücretlileri değil, bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Tarafların ilk toplantıda ortaya koyduğu veriler asgari ücrette psikolojik sınırın 8 bin lira olduğunu ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ekonomik veriler ile asgari ücretlinin geçinebilmesi için gerekli tutarı sunacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor.TÜİK ve bakanlık temsilcilerinin veri ve raporları paylaşacağı toplantıda, geçen hafta açlık sınırı, anket çalışmalarıyla masaya oturan taraflar ilk rakamları dile getirecek. İşçi kesimini temsil eden ve geçen hafta masaya 7.785 lira olan açlık sınırı ile oturan Türk-İş bu toplantıda gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi konusunu da gündeme getirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı değerlendirmede kamuoyunun beklentisinin 8 bin liranın üzerinde çıktığını belirterek, "Asgari ücret düzenlemesinden bütün çalışanlar etkileniyor. Aynı zamanda diğer ücretleri belirleyen bir ücrettir. Ne kadar gerçekçi belirlersek asgari ücrete yakın çalışanların ücreti yukarı çıkacaktır" dedi.Asgari ücretle birlikte ücret ve maaş geliri elde eden çalışanların vergi dışı kalan kazanç tutarı da yükselecek. Yeni asgari ücret, bu yıl uygulanmaya başlayan vergi muafiyeti nedeniyle sadece asgari ücretlileri değil, bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Ücret geliri elde eden memur, işçi bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Evli, bekâr, çocuklu ya da çocuksuz bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışında tutuluyor. Asgari ücretin brüt 6 bin 471 liraya çıkmasıyla beraber vergi avantajı tüm çalışanlar da 1.565 lira arttı. Böylece bekâr çalışanlar yıl boyunca 5.171 lira, eşi çalışmayan üç çocuklu işçiler de 3.370 lira vergi yükünden kurtuldu. Bu yılki asgari ücret görüşmelerinde vergi indirimi talepleri toplantıya damga vuruyor.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda asgari ücretin yanı sıra Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi konusunun gündeme gelmesi öngörülüyor. Enflasyon ve zincir marketlerin fahiş zamları da toplantıda masaya yatırılacak. Asgari ücretlinin enflasyona karşı elini güçlendirecek rakam üzerinde değerlendirmelerin kabinede yapılması bekleniyor. Fahiş fiyat uygulayan marketlere karşı denetimlerde gelinen son durum ile ek tedbirler de Kabine toplantıda görüşülmesi bekleniyor. ANKARA