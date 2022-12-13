Asgari ücrette ikinci kritik toplantı bugün yapılıyor

Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak ikinci toplantısına çevrildi. Yeni asgari ücret yaklaşık 8 milyona yakın çalışanı doğrudan etkilemesinin yanı sıra yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından vatandaşları yakından ilgilendiriyor.Asgari ücrette "8 bin, 8.250 ve 8.500 lira" olmak üzere üç senaryo ön plana çıkıyor. 8 bin lira psikolojik sınır olarak görülürken, ortaya çıkan üç senaryo ve işveren maliyeti şöyle: Net asgari ücret 8 bin liraya çıkarsa brüt 9 bin 412 lira, işverene maliyeti de 11 bin 59 lira olacak. Net asgari ücret 8 bin 250 lira olursa brüt ücret 9 bin 705 lira, işverene maliyeti de 11 bin 404 lira, 8 bin 500 lira olursa brüt ücret 10 bin lira maliyeti de 11 bin 750 lira olacak.Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında TÜİK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri asgari ücretle geçimin de içinde yer aldığı ekonomik verileri paylaşacak. İlk toplantıda tarafların masaya koyduğu anketler psikolojik sınırın 8 bin lira olduğunu ortaya koydu.