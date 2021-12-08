Asgari ücrette vergi yükü için formül aranıyor

ASGARİ
Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün TİSK
ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu
asgari ücret hesaplamasını sunacak. Türkİş ev sahipliğindeki toplantının en önemli başlığı Asgari Geçim İndirimi
(AGİ) üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesine yönelik formül arayışı oldu. İşçi tarafı, AGİ'deki vergi kaybının önlenmesini istedi. Yapılan hesaplamaya göre evli eşi çalışmayan üç çocukluda bu tutar 152 lirayı buluyor.
MAAŞA İLAVE EDİLSİN
Türk-İş
vergi düzenlemesi yapılmasını, bunun da çalışanların maaşına ilave zam olarak yansımasını istiyor. İşçi tarafı asgari ücretin net olarak açıklanmasını isterken, yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintilerin net tutarın üzerine ilave edilmesini ve yıl boyunca net ücretin altına düşmemesini talep ediyor. AGİ'nin de işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmesini istiyor. Asgari ücretli çalışan bir işçi eğer bekâr değilse yılbaşında aldığı net ücreti yılın son aylarında (dört ay) alamıyor. İşçinin eşi çalışmıyorsa ve üç çocuğu varsa dahi aldığı net ücreti azalıyor, bu vergi kaybı telafi edilemiyor.