Askeri uçaklarla taşınan yaralı depremzedeler İzmir’e sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçakların deprem bölgesinden İzmir'e yaralı vatandaşları sevk ettiğini duyurdu.



Hava Kuvvetlerine ait uçaklar deprem bölgesinden İzmir'e yaralı vatandaşları gece gündüz nakletmeye devam ediyor. MSB, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, askeri uçakların yaralıları İzmir'e taşıdığı görüntülere yer verdi. Ayrıca, uçaklarla bölgeye ulaştırılan askeri fabrika ve tersanelerde görevli sivil uzman personellerin de bölgede görev yaptığı öğrenildi.