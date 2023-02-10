Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Askeri uçaklarla taşınan yaralı depremzedeler İzmir’e sevk edildi
Giriş Tarihi: 10.2.2023 14:06 Son Güncelleme: 10.2.2023 14:07

Askeri uçaklarla taşınan yaralı depremzedeler İzmir’e sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgesinden İzmir’e yaralı vatandaşları gece gündüz nakletmeye devam ediyor.

İHA
Askeri uçaklarla taşınan yaralı depremzedeler İzmir’e sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçakların deprem bölgesinden İzmir'e yaralı vatandaşları sevk ettiğini duyurdu.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar deprem bölgesinden İzmir'e yaralı vatandaşları gece gündüz nakletmeye devam ediyor. MSB, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, askeri uçakların yaralıları İzmir'e taşıdığı görüntülere yer verdi. Ayrıca, uçaklarla bölgeye ulaştırılan askeri fabrika ve tersanelerde görevli sivil uzman personellerin de bölgede görev yaptığı öğrenildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Askeri uçaklarla taşınan yaralı depremzedeler İzmir’e sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA