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Giriş Tarihi: 21.2.2023 12:07

ASKON Genel Başkanı'ndan deprem bölgesine ilişkin "iş gücü" değerlendirmesi

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "Turizm, lojistik, depolama, fuarcılık, eğitim ve sağlık gibi iş kolları ile öne çıkan bu 10 ilimizde toparlanmaları biraz da zaman alacak gibi görünen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a öncelikli destekler ve teşvikler verilerek üst seviyede pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor" dedi.

AA
ASKON Genel Başkanı’ndan deprem bölgesine ilişkin iş gücü değerlendirmesi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta iş gücü kaybı yaşanmaması için öncelikli destek ve teşvikler verilerek üst seviyede pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşan büyük yıkımın sonucu özellikle depremden birinci derecede etkilenen 3 ilde demografik yapı ve beraberinde iş gücünün de ele alınması gereken konuların başında geldiğini aktardı.

Türkiye'nin GSYH'sinde "asrın depreminin" katma değer kaybının yüzde 0,5 olabileceğin öngörüldüğünü aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Turizm, lojistik, depolama, fuarcılık, eğitim ve sağlık gibi iş kolları ile öne çıkan bu 10 ilimizde toparlanmaları biraz da zaman alacak gibi görünen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a öncelikli destekler ve teşvikler verilerek üst seviyede pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor. Bu bağlamda Adıyaman ilimiz için hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri, Kahramanmaraş için tekstil ve ham maddeleri, demir ve demir dışı metaller, Hatay ilimiz de çelik, yaş sebze ve meyveler ihracatta önemli kalemler tutmakta ve bölge ekonomisinin dolayısıyla şehrin kalkınmasına yüksek ölçekte katkı sunan sektörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle bu sektörlerde çalışan iş gücünün sağlam ve doğru teknik ile oluşturulan mekanlarda bir an önce yapılacak iş merkezlerinde istihdam edilmeleri gerekiyor. Elbette barınma için konut önemli olduğu kadar iş gücünün korunması açısından iş merkezlerinin yapılması da son derece önemli. Bu şehirlerimizin tecrübe edindikleri işleri sürdürmek gerekmektedir. Bunun için de hem bu sektörlere pozitif ayrımcılık yapılmalı hem de iş gücü göçünün yaşanmaması açısından sağlam konutlar kadar sağlam iş yerlerinin de bir an önce inşa edilmesi gerekmektedir."

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ASKON Genel Başkanı'ndan deprem bölgesine ilişkin "iş gücü" değerlendirmesi
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