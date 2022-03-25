Asmalı: ''2022 yılında 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelire ulaşacağız"

Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki Goldcıty'de düzenlenen 105'nci Genel İdare Kurulu Toplantısına katılan.MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Nitelikli Turizmin Geliştirilmesi' çerçevesinde, MÜSİAD Alanya Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz, 105'inci Genel İdare Kurulu Toplantısı'nda (GİK) birlikte olduğumuz tüm değerli konuklarımızı saygıyla selamlıyorum. MÜSİAD olarak her sektörde olduğu turizm sektöründe de yenilikçi stratejilere, iş birliklerine ve yeni iş modellerine imza atarak ilerliyoruz. Türkiye'yi turizmde dünya markası yapana kadar çalışacağız. Doğal güzelliklerimiz, tarihi ve kültürel zenginliğimiz, kaliteli hizmetlerimiz ve yetişmiş insan kaynağımız, misafirperverliğimiz ve uygun fiyatlarımızla hem Türkiye'yi tercih edenler hem de cennet ülkemiz kazanıyor. Yaşanan tüm gelişmelere rağmen turizm sektörü; Türkiye'nin ulusal ve global perspektifteki algısını en üst düzeye çıkarabilecek bir güce sahip. Coğrafi konumunun sağladığı avantajları, farklı turizm alternatifleriyle değerlendirebilmeliyiz. 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan 'Türkiye'nin Gücü Ödülleri'programı da turizmden otomotive, tekstilden savunma sektörüne kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atan Türkiye'nin üretim, hizmet ve yatırım potansiyeline ışık tutacak. Salgının olumsuz etkilerine rağmen ülkemiz; 2021'de yurt dışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, turizm gelirlerinde ise 24 milyar doları aştı. Bu rakamlar; 2020'ye göre ziyaretçi sayısında yüzde 83'lük, gelir noktasında ise yüzde 100'lük bir artışa tekabül ediyor. Daha önceki dönemlerde turizm sektörü genelinde yaşanılan zorlukları ustaca yönetmiş olmamız, Türkiye için güçlü bir rekabet avantajı sağlamaya devam ediyor.Tüm krizlere karşı bağışıklık elde etmenin en önemli yöntemi ise pazar çeşitliliğine yönelmek. Turizm sektöründe de alternatif turizm çeşitleriyle iç turizmi hareketlendirmeye yönelik adımlar atılmalı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu noktada çok etkili bir strateji uyguluyor. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın hem de Turizm Geliştirme Ajansı'nın yenilikçi atılımlarını MÜSİAD olarak yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Bu eylemler doğrultusunda 2022 yılında 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelire ulaşmak hedefleniyor. Sektörün 2028 yılı projeksiyonu ise 120 milyon turist ve 100 milyar dolar gelire ulaşmak.

MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu'nun önderliğinde hazırlanan MÜSİAD Turizm Raporu 2021, bu noktada önemli bir misyona sahip. Bu raporda turizm sektörümüzün çok daha katma değerli hizmet sunabilmesi açısından yapılması gerekenler, farklı yol haritaları ile sunuluyor.

Güçlü yanların, geliştirilmesi gereken noktaların ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı rapor, turizm sektörünün 2022 hedeflerine ve geleceğine yön verecek. Türkiye ve dünya genelindeki turizm trendlerini analiz ettiğimizde, salgın döneminde her şey dâhil konseptli konaklama işletmeleri yerine kamp yapma, karavan kiralama, tekne kiralama ya da butik otel zincirlerine yönelik ilginin arttığı, farklı bir ifadeyle kitle turizmi anlayışından alternatif turizm türlerine doğru değişen bir eğilim oluştuğu gözlemleniyor.

Yerli ve yabancı turistlere bu kapsamda yeni deneyimler sunabilmek, turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm ortakların en önemli odak noktası olmalı. Global perspektiften bakıldığında, ülkemizin yurt dışındaki bilinirliğini en üst seviyeye taşıyabilmek açısından yenilikçi projeler geliştirmeye var gücümüzle devam edebilmeliyiz. Formula 1, bisiklet yarışları gibi spor turizmi etkinliklerinin, kış turizmi organizasyonlarının, doğa ve macera turizminin, kültür turizmi aktivitelerinin, Hac ve Umre organizasyonlarının, helal turizm açılımının, sağlık ve termal turizm potansiyelimizin, dizi-film turizminin, düğün turizminin, zincir otellerin inovatif hizmetlerinin, farklı illerle özdeşleşen gastronomi odaklı projelerin hızlanması ve geniş kitlelere duyurulması büyük önem taşıyor.

2023 Turizm Stratejisi kapsamında Türkiye'nin lezzet haritasının çıkarılması, gastronomi güzergahlarının oluşturulması,kültür turları ile sağlık turizminin geliştirilmesi ve turistlerin alışveriş harcamalarını yükseltmeye yönelik adımlar atılacak. Yeni kültür rotaları ile arazi ve bisiklet turizmine yönelik rotalar oluşturulacak. Bisiklet dostu otel sayısı artırılacak. Türkiye'ye büyük rakamlarla turist gönderen ana pazarlarımızın yanı sıra Uzak Doğu ve Pasifik bölgelerinde yer alan Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya gibi yükselen pazarlara da odaklanılacak.

2022 ve sonrasında Türkiye'nin turizm potansiyelini hizmet, deneyim ve memnuniyet eksesinde çok daha aydınlık yarınlara taşıyabilecek tecrübe ve istihdam gücüne sahibiz. Sözlerime son verirken; değerli konuklarımızı saygıyla selamlıyor,turizm sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katma değeri çok daha ileri seviyelere taşımayı ilke edinen değerli paydaşlarımızla geleceğe yön verebilecek stratejiler geliştirebilmeyi temenni ediyorum.

Ramazan-ı Şerife yaklaştığımız bu günlerde Rabbimden tüm iş insanlarımıza helal rızık bol bereket; ülkemize ve milletimize müreffeh, huzurlu ve başarılı bir turizm dönemi ihsan etmesini niyaz ediyorum" dedi.