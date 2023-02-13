ASO 1. OSB’den 12 tır yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırıldı

ASO 1. OSB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatına önemli katkı sağlayan bölge tarafından yapılan organizasyonla, depremzede vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya ASO 1. OSB'de yer alan sanayiciler büyük destek oldu. Kısa sürede çok sayıda battaniye, kışlık kıyafet ve gıda ürünleri temin edildi. Bu ürünler başta olmak üzere tüm acil yardım malzemeleri tırlarla deprem bölgesine gönderildi. Toplamda 12 tır deprem bölgesine ulaştı. Tırlarda iş aletleri, jeneratör, konteyner, mama, süt, biberon, emzik, bebek bezi, ıslak mendil, ateş ölçer, yaşlı bezi, soba, kuru bakliyat konserve, bisküvi, kek, gofret, su, zeytin, helva, bebek battaniyesi, bebek montları, çocuk, kadın ve erkek termal iç giyim, mont, atkı, bere, eldiven, pil, polar, her türlü dayanıklı gıda ürünleri olmak üzere acil yardım malzemeleri yer aldı.

200 KİŞİLİK EKİP ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ

ASO 1.OSB çalışanlarının da aralarında yer aldığı yaklaşık 200 kişilik ekip afet bölgesinde bir hafta boyunca enkaz çalışmalarında yer alarak çok sayıda depremzede vatandaşın enkaz altından sağ kurtarılmasına katkıda bulundu. Ayrıca bölgede üretim yapan sanayicilerimizin ürettiği iş makineleri afet bölgesinde arama ve enkaz kaldırma çalışmalarında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO 1. OSB Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, kamu kurumlarının her bir personeliyle ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiğini bildirdi.

ASO 1. OSB olarak kendilerinin de bu çalışmalara destek verdiğini vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"Valilik, kaymakamlık, TBMM, AFAD ve Kızılay yetkilileri ile sürekli irtibat halindeyiz. Sanayicilerimizden çok sayıda yardım malzemesi geliyor. Esas önemli konu ise yardımların ulaştırılması gereken adrese ve irtibat kişisine kadar tek tek takip ediyoruz. Bağışçıların yardımlarının boşa gitmemesi ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderilmesi noktasında son derece hassas davranıyoruz. Ayrıca depremzedeleri rahatlatacak daha uzun vadeli projeler üzerinde de çalışıyoruz. Tüm sanayicilerimize ve hayırseverlere bölgemiz adına teşekkür ederim."