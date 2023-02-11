ASO deprem bölgesine konteynerli yaşam merkezi kuruyor

"ALTYAPI ÇALIŞMALARI BİTTİKTEN SONRA MERKEZİ KURACAĞIZ"

ASO Başkanı Seyit Ardıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk deprem gerçekleştikten hemen sonra ilgili bakanlarla ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile temasa geçerek ASO olarak ne yapabilecekleri konusuna yoğunlaştıklarını söyledi.

Deprem sonrasında bölgeye gıda ve giyecek gibi yardımların ülke genelinde yapılacağını öngördüklerinden konteyner yaşam merkezi kurmak gibi daha kalıcı çözümlere yöneldiklerini dile getiren Ardıç, "Kuracağımız yaşam merkezindeki konteynerlerin içinde su ısıtıcısına, tuvalet, duş, yatak, nevresim takımına kadar her şey olacak. Şu ana kadar 300 adet konteyner bağışı var. Hatay Belediyesinin gösterdiği alana konteyner kenti kuracağız. İlk etapta yaşam merkezinin altyapısını hazırlayacağız, altyapı çalışmaları bittikten sonra merkezi kuracağız." dedi.

Ardıç, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.