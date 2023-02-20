ASO Hatay’da bin 500 kişilik yaşam merkezi kurdu

"TAM BİR YAŞAM MERKEZİ YAPACAĞIZ BURAYI"

Depremden hemen sonra bölgeye geldiklerini ve hemen harekete geçen ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, "Biz depremden hemen sonra buraya geldik ve Belediye Başkanımızı Lütfü Savaş'a bize yer gösterir misiniz dedik. Çünkü biz bu deprem bölgesine ciddi anlamda gıda, yiyecek, barınmak için malzeme geleceğini tahmin ediyorduk. Çünkü Türk halkı duyarlıdır. Acilen konaklayabilmeleri için konteyner imalatlarını yapmamız lazım diye düşündük. Tam bir yaşam merkezi yapacağız burayı. Oyun parkı olacak, Türkiye bilişim derneğini göndermiş olduğu 40 metrekarelik bir konteyner içerisine 15 tane bilgisayar koyacağız. Çocuklarımıza bilgisayar eğitimleri vereceğiz. İki tane gönüllü psikolog arkadaşımız gelecek burada çocuklara danışmanlık yapacak. Ankara'da bir özel hastane sahibimiz bir doktor ve iki tane hemşireyi gönüllü olarak göndermeyi bölgeye taahhüt etti" dedi.