ASPİLSAN’ın ürettiği lityum iyon silindirik pil hücresi

ASPİLSAN Enerji, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan lityum iyon pil fabrikasında ürettiği pillerle Avrupa pazarına odaklandı.

ASPİLSAN Enerji ürettiği INR18650-A28 lityum iyon pil hücrelerinin kalitesini uluslararası birçok kalite sertifikasıyla tescilletti. Akreditasyon süreci ile ilgili açıklama yapan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy şunları söyledi: "2022 yılının ikinci yarısında başladığımız lityum iyon pilimizin seri üretimi sonrası ürettiğimiz pil hücrelerimizin performans ve güvenlik kabiliyetlerinin birçok sertifika ile tescillettik. A28 pil hücreleri, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 82 ülkenin ulusal komitelerinin üyesi olduğu ve Elektronik ve ilgili teknolojiler konusunda uluslararası standartlar hazırlamak amacı ile kurulan IEC'nin standartlarında yer alan gereksinimleri karşıladığını garanti etmek üzere birçok güvenlik ve performans testine tabi tutuldu. Bu doğrultuda A28 piller, taşınabilir uygulamalarda kullanılan şarj edilebilir lityum iyon piller için güvenlik gereksinimlerini tanımlayan IEC 62133-2 standardı kapsamında, sadece Fransa, Japonya, İsviçre ve Kore ülkelerince ek bir test olarak talep edilen Forced Internal Short-Circuit (Kısa devreye zorlama) testi de dahil olmak üzere tüm testlerden başarı ile geçerek sertifikalandırılmıştır.

Benzer şekilde Batemo ASPİLSAN INR18650A28 Hücresinin Performans Raporunu Yayınladı. Lityum iyon piller için simülasyon yazılımında küresel teknoloji lideri konumunda yer alan Alman Batemo GmbH kuruluşu yapmış olduğu test ve analizlerin ardından ASPİLSAN INR18650A28 hücrelerinin sonuçlarını, bağımsız hücre performans değerlendirmelerine yer verdikleri, pil kütüphanelerine (BATEMO Cell Library) eklemiştir. Elde edilen sonuçlar A28 pillerinin, sektöre yön veren lider hücre üreticilerinin muadil pilleri ile benzer seviyede, yüksek performans sergilediği görülmüştür denildi.