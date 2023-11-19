AssisTT’ye yeniden altın ödül

Türk Telekom'un müşteri deneyim şirketi AssisTT, çağrı merkezi sektörünün uluslararası düzeydeki en prestijli organizasyonlarından biri olan ve 70 ülkeden 2 binden fazla katılımcının yer aldığı Contact Center World dünya finallerinde "Grup Yöneticisi Gelişim Programı" ile "En İyi Gelişim Programı" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, çağrı merkezi sektörü için son derece önemli bir yere sahip olan Contact Center World Awards'ta bir kez daha altın ödül almaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, "Böyle saygın platformlarda yer almak ve uluslararası alanda ülkemizi temsil etmek bizim için çok büyük bir gurur hem de motivasyon kaynağı" dedi.