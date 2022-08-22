Astor satışının %40’ını ihracattan sağlayacak

ELEKTROMEKANİKimalat sanayi sektöründe öncü konuma gelen Astor, ürünlerini daha fazla coğrafyayla buluşturarak ülke ekonomisine sağladığı katkıyı güçlendirecek. Astor, 5 yıl içinde ihracatını satışlarının yüzde 40'ına çıkarmayı, Avrupa pazarında gelişmiş ülkelere olan ihracatlarını ise yüzde 25 oranında artırmayı hedefliyor. Elektromekanik imalat sanayi sektörünün öncü şirketlerinden Astor, güç üransformatörü, dağıtım transformatörü, orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri olmak üzere Ankara'daki fabrikasında üretime hız kesmeden devam ederken, yüksek kalitedeki ürünlerini yurt içi ve dışındaki müşterilerle buluşturuyor. Dünyanın 72 ülkesine ihracat gerçekleştiren Astor, yeni pazarlarla beraber ihracat hacmini ve gelirlerini artırmayı hedefliyor. Ülkemizin geleceği için ihracatın stratejik önem taşıdığını vurgulayan Astor Genel Müdürü Enver Geçgel, "Ülke ekonomimizin büyümesinde önümüzdeki en önemli fırsatı ihracat olarak görüyoruz. Astor olarak ülke ihracatımızın gelişimine katkı sağlamak ve ihracat hedefine yaklaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her geçen yıl ihracatımızı yaklaşık 2 kat artırmayı başardık. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde ihracatımızı toplam satışlarımızın yüzde 40'ı seviyesine çıkarmak" dedi.Avrupa ve ABD pazarına odaklandıklarını belirten Enver Geçgel, "Öncelikli hedefimiz Avrupa pazarında gelişmiş ülkelere olan ihracatımızı yüzde 25 oranında artırmak. Aynı zamanda ABD pazarına girerek bu pazarda da emin adımlarla büyümeyi amaçlıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. Önümüzdeki 5 yıl içinde ABD'ye önemli ölçüde ihracat yapacaklarını öngördükledirini anlatan Astor Genel Müdürü Enver Geçgel, "Bununla beraber elektrik üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde hem verimlilik hem de güvenirlik açısından transformatör ve anahtarlama ürünlerini yenilemek zorunda olan ülkelerin, yenileme projelerinde ürünlerimizle yer almak da hedeflerimiz arasında bulunuyor. Ayrıca, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı elektrik üretiminin her geçen yıl daha da kritik öneme sahip olduğu günümüzde, yeni yatırımlarda da ASTOR marka ürünlerin kullanılması önemli stratejilerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.