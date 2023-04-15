Ata mirası tohumlara tam güvence

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde organik tarım yaygınlaştırılırken, ata tohumunun korunması ve yerli tohum üretimine ilişkin çok önemli bir adım daha atıldı. Yerli ve milli tohumculuğun gelişmesi için İhtisas Tohum Üretim Bölgeleri oluşturulacak. Bu bölgelerde hem yerli ve milli tohum üretimi artırılacak hem de ata mirası olan 312 adet ata tohumunun tescili ve korunmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.Türkiye'nin dijital tohum arşivi ve kataloğunu oluşturma adına önemli adımların atılmasına vesile olan Atadan Toruma Tohum Seferberliği, sözleşmeli tarımın gelmesiyle daha da etkin kullanılabilecek. Dijital tohum sistemiyle, çiftçinin ne ekeceğini önceden bilmesi ve ona göre tohum temin edilmesi sağlanacak. Aynı zamanda bu sistemle suya göre tarım politikası çerçevesinde stratejik ürünlerde kuraklığa dayanıklı çeşitlerde çiftçiye tohumluk temin edilecek. Türkiye'de sertifikalı tohum üretimi adına yapılan çalışmalar kapsamında tohum üretimi 9 kat artarak 1.4 milyon tona ulaşırken ülke ihtiyacı olan sertifikalı tohumluğun yüzde 96'sı yurt içinden karşılanabildi. Tohum dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Türkiye, yerli tohum politikalarının sonunda şu an 117 ülkeye tohum ihraç edebilir hale geldi.