Atak ve Hürkuş İngiliz semalarında

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenecek 96 ülkeden 80 bin ziyaretçinin planlandığı dünyanın en önemli havacılık fuarı olan Farnborough Uluslararası Airshow'a katılım gösterecek. Airshow'da Atak, Gökbey, Hürkuş, ANKA, Aksungur, MMU, Şimşek ve Milli Muharip Uçak (MMU) simülatörü ile yer alacak. Fuarda Atak ve Hürkuş uçuş gösterileri yapacak. Farnborough Uluslararası fuarı hakkında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough'da özgün ürünlerimiz ile yer almak önceki yıllardaki katılımlarımıza göre daha anlamlı oldu. Bu yıl ATAK ve Hürkuş burada izleyenler ile buluşacak. Ancak umuyorum ki bir sonraki Farnborough fuarına Hürjet ve ATAK 2 ile katılım gösterir, ülkemizin havacılık gelişimini, teknolojisini ve üretim alanlarındaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oluruz" ifadelerini kullandı.