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Giriş Tarihi: 16.12.2023 09:40 Son Güncelleme: 16.12.2023 09:41

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi başmüfettişliklerine, Vergi Denetim Kurulu başkan yardımcıları Metin Nicancı, Sedat İçel, Nihat Etik ve Ahmet Yener atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine İsmail Bülbül'ün, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine ise Muhammet Faruk Aykut'un ataması yapıldı.

Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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