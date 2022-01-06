Ataşehir’de büyük dönüşüm

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, İstanbul
ziyareti kapsamında dün 'Ataşehir
Şerif Ali Çiftliği Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı. Ataşehir'deki bu bölgenin, zamanla aldığı göç ve çarpık yapılaşma ile sağlıksız yapı stokunun arttığını hatırlatan Bakan Kurum, projenin İstanbul'un en önemli dönüşüm projelerinden olacağını söyledi. Ataşehir'de 'Şerifali İmar İskan Blokları' olarak bilinen 26 hektarlık alanda 3 etap halinde toplam 1.442 konut, 121 ticari birim üretilerek, sosyal donatılarıyla, alt ve üst yapılarıyla birlikte sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulacak. Dün temeli atılan 1. etapta 390 adet bağımsız birim yıkılarak, yerine depreme karşı güvenli, kaliteli, yatay mimari anlayışta 513 adet konut ve 28 ticari birim inşa edilecek. İhale bedeli 152 milyon lira olan 1. etabın 2023
yılı Mayıs ayında hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. 718 konut ve 70 ticari birimden oluşan 2. etap 16 Şubat'ta, 211 konut ve 23 ticari birimden oluşan 3. etap ise 21 Şubat'ta ihale edilecek. Bakan Murat Kurum, "İstanbul'un her yerinde, 39 ilçemizin tamamında; kentsel dönüşümden sosyal konuta, çevre yatırımlarından millet bahçelerine kadar her alanda mimarlarımız, mühendislerimiz, işçi kardeşlerimizle; 7/24canla başla çalışıyoruz. Türkiye
'de 1.7 milyon, İstanbul'da 300 bin binamızı yeniledik" diye konuştu.