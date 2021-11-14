Atık sular bahçe ve şehir sulamasında kullanılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, tek damla suyu bile boşa harcamak istemediklerini belirterek, geri kazanılan suların bahçe, sokak sulamalarında, konutların ısıtılmasında kullanılmasını sağlayacaklarını söyledi.
TBMM'de milletvekillerine bilgi veren Kurum, son 20 yıl içinde yaşanan afetlerin yüzde 91'nin iklim değişikliği kaynaklı olduğunu belirterek, "Amerika Kıtası'nda 1.3 trilyon, Asya'da 1.2 trilyon, Avrupa'da 271 milyar dolarlık bir hasar söz konusu" şeklinde konuştu.
Türkiye'de yaşanan doğal afetleri hatırlatan Kurum, Marmara
'da 2024'te biyolojik arıtmayı yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Kurum, "Atık su arıtma tesislerimizden geri kullanma oranımız şu an yüzde 3.2. 2023'te bunu 5'e, 2030'da 15'e çıkaracağız. Böylece her yıl, İstanbul'un şebekeye verilen bir aylık su miktarını geri kazanağız" diye konuştu. Atık su arıtma tesislerinin kamu-özel işbirliğiyle inşasına veya işletilmesine yönelik bir çalışma yaptıklarını söyleyen Kurum, "Gerek yap-işlet-devret, yapkirala modellerini de sisteme dâhil edeceğimiz bir çalışmayla süreci hızlandıracağız" dedi.
KONUTLAR ISITILACAK
Marmara'da 5 bin metreküp ve üzerindeki tüm atık su arıtma tesislerini anbean izlediklerini söyleyen Kurum, "Bu çalışmamızı 2021'in sonunda tamamlayacağız. Artık suların giriş ve sıcaklıklarını, debi ve sıcaklık değerlerini online takip ediyoruz. Bu anlamda da suların, başta konutların ısınması olmak üzere, başka alanlarda da kullanılmasına yönelik özel bir çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.