Atıl tarlayı eken genç çiftçi, ürünlerini Türkiye geneline pazarlıyor

" 'BUNA DEĞER KATMAZSAM KİMSE KATMAZ, SAHİP ÇIKMAZSAM KİMSE ÇIKMAZ' DİYEREK YOLA KOYULDUM"

Ciğerci, İhsangazi için siyezin çok önemli olduğunu anlattı.

Yüksekokulda okuduğu yıllarda babasının emekli olduğunu belirten Ciğerci, "Birinin bu işi yapması gerekiyordu. Herkes memur olursa, başka yere giderse bu işler yapılamaz. Babam bana iki seçenek sunmuştu, 'Memur mu, çiftçi mi olmak istersin?' dedi. Ben de zoru tercih ettim. Siyezin anavatanı İhsangazi. 'Buna değer katmazsam kimse katmaz, sahip çıkmazsam kimse çıkmaz' diyerek yola koyuldum" dedi.