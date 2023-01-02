ATO Başkanı Baran 2022 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi

ATO Başkanı Gürsel Baran, 2022 yılına ilişkin ihracat rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Rusya-Ukrayna Savaşı, tedarik zincirlerindeki aksamalar, ham madde ve enerji krizi gibi küresel sorunlara ve Türkiye'nin pazarı konumunda olan ülkelerin büyüme oranlarındaki gerileme işaretlerine karşın 2022 yılında ihracatta rekora imza atılmasının çok büyük bir başarı olduğunu bildirdi.

Bu başarıda, reel sektörün üretim gücü, dinamizmi ve esnekliğinin payı olduğunu belirten Baran, "İhracatta 250 milyar dolarlık eşiği aşmamız hem reel hem de psikolojik olarak önemliydi. Türkiye 2020 yılından bu yana küresel ekonomideki çalkantılara rağmen ayakta kalmayı ve ihracatını büyütmeyi başardı. Sürdürülebilir büyümeyi, ihracatımızı ve ihracatçı sayımızı artırarak sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA İNDİRİM YAPILMASI ÜRETİM AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Baran, küresel ekonominin büyük bir sınav döneminden geçtiğine dikkati çekerek, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de bu duruma eşlik ettiğini ifade etti.

Tüm olumsuzluklara karşın Türkiye ekonomisinin gerek büyümede gerekse ihracatta daha üst sıralara yükselmeyi hedeflediğinin altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"Bugünlere gelmek kolay olmadı. Bugünden sonraki sürecin de kolay olmayacağını biliyoruz. Dünya ekonomisinin üçte ikisinde resesyon yaşanması bekleniyor. Bu durum Türkiye'nin ihracatına da elbette yansıyacaktır. Ancak bu tabloya bakarak ilerlemekten vazgeçecek değiliz. Hükümetimizin sanayide kullanılan elektrik ve doğal gaza peş peşe indirim yapması reel sektörün üretim gücüne katkı sağlamak açısından çok önemli."

Türkiye'nin, dünyanın en çok ihracat yapan ülkeler listesinde üst sıralara yükselmesi için çalışmaya, üretmeye ve ticareti artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Baran, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle reel sektörü destekleyen ve önünü açan başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanı'mız Mehmet Muş ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Baran, Türkiye'nin farklı pazarlara açılma ve yeşil dönüşüme uyum sağlayarak ihracatını geliştirme şansına sahip olduğunu belirtti.