ATO Başkanı Baran: Enflasyonu yavaş yavaş aşacağız

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da yer aldığı 2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı'na katılmıştı. Baran, toplantının detaylarını değerlendirdi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile yaptıkları görüşmenin önemli bir toplantı olduğunu belirterek, "Altı bakanımız vardı toplantıda. Cumhurbaşkanı Yardımcımız vardı. Yaklaşık 24 tane de Türkiye geneli önemli sivil toplum kuruluşunun temsilcileri vardı. Çok önemli konulara değinildi. İnşallah bunlarla ilgili yol alacağız. Bakanlarımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız bizleri dinledi, notları aldılar. İnanıyorum ki bunlarla ilgili icraatlar çok kısa sürede başlayacaktır" dedi.

"ENFLASYON KONUSUNDA İKİ YIL İÇİNDE ÇOK ÖNEMLİ NETİCELERİ OLACAK, GÜZEL GÜNLER GELECEK"

Baran, ele alınan önemli konulardan birinin enflasyon sorunu olduğunu hatırlatarak, "Enflasyonla ilgili Hazine ve Maliye Bakanımız önemli bir yol haritası belirlemiş kendi ekibiyle. Onlarla ilgili birtakım bilgiler verdi. Birkaç ay sonradan başlayacak. Bir süreç var. Önemli olan yarından sonrası değil. Herhalde iki yıl içinde çok önemli neticeleri olacak, güzel günler gelecek. Reel sektörün önündeki en önemli problem olan enflasyonu bu şekilde yavaş yavaş aşacağız" diye konuştu.



"KATMA DEĞERLİ İHRACATA BAŞLADIĞIMIZ SÜRECE CARİ AÇIKTA SORUNUMUZ KALMAYACAK"

Türkiye'nin cari açık üreten bir ülke olduğunu dile getiren Baran, "Enerji ithalatı kaynaklı bir durum bu. Bunun aşılması ile ilgili bizim katma değerli üretime ihtiyacımız var. Katma değerli ihracata ihtiyacımız var. Bunları hayata geçirmek için markalaşmaya ihtiyacımız var. Bununla ilgili önemli yol haritası var. Bizi dinleyen bakanlarımız bize destek vereceklerini söylediler. Marka işini çözdüğümüz sürece, karlı ihracata, katma değerli ihracata başladığımız sürece bizim önemli bir sıkıntımız kalmayacak cari açık anlamında. Kara geçen bir ülke pozisyonunda olacağız bundan sonrası ile ilgili" ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli hassasiyetinin kamuda başlamak üzere bütün Türkiye'ye yayılmasının önemli olduğunu kaydeden Baran, "Bundan sonra bu konuyla ilgili adımlar atılacaktır. Yerli ve milli hassasiyeti gerçekten çok önemli" dedi.



"YEŞİL MUTABAKAT İLE İLGİLİ BUGÜNDEN BAŞLAYARAK GEREKEN ADIMLARIN ATILMASIYLA İLGİLİ BİR YOL HARİTASI BELİRLENECEK"

Baran, Türkiye'nin ihracatının yüzde 40'ını Avrupa Birliği ülkelerine yaptığını anımsatarak, "2026 ve 2030 yıllarında bundan sonra Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne gidilecek. Ciddi bir vergi ile karşı karşıya kalacağız. Yeşil Mutabakat ile ilgili bugünden başlayarak gereken adımların atılmasıyla ilgili bir yol haritası belirlenecek. Türkiye genelinde bütün muhataplarımız bunlara uymak zorunda. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmak zorunda. Bunları yaptığımızda inanıyorum ki yakın zamanda çok önemli ihracat girdimiz olan Avrupa Birliği ile sorun yaşamadan ihracatımızı devam ettireceğiz" değerlendirmesini yaptı.



"FİNANSMAN SORUNU İLE İLGİLİ YAKIN ZAMANDA YOL ALINACAĞINA İNANIYORUM"

Toplantıda ele alınan bir başka konunun finansmana erişim problemi olduğu bilgisini veren Baran, "Son dönemlerde bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in çok güzel açıklamaları vardı. İki ay içinde bununla ilgili birtakım düzeltmeler olacak. 'Yakın zamanda da çözümüyle ilgili adımlar atılacak' dedi. Birkaç aylık süre içinde herhalde iyi bir yere geleceğiz bu konuda. Çünkü hem ihracat yapan hem de ticaret yapan firmalarımızın finansmanla ilgili sıkıntı yaşamaları onları zorlayan önemli etkenlerden biri. Bu konuyla ilgili yakın zamanda yol alınacağına inanıyorum" diye konuştu.



"YAKIN ZAMANDA İYİLEŞMELERİN GÖRÜLECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Yılmaz ve Şimşek'in enflasyonu düşürmek kapsamında vatandaşların kredilerinde kısıtlamaların devam edeceğine vurgu yaptığını anımsatan Baran, "Taşıt kredisi ve konut kredisi ve tüketimle ilgili kredilerde devam edecek bu durum. Bunun dışında ihracat ve üretimle ilgili kredilerde çok yakın zaman süresi itibarıyla sorun yaşanmayacağını söylediler. Gerçekten sorunlarımızın hepsi dinlendi. Bizimle ilgili olan ve bizi rahatlatacak konuların hepsi not edildi. Bu toplantıların devamı da gelecek. Yakın zamanda iyileşmelerin görüleceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"GORDİON, UNESCO'NUN KALICI MİRAS LİSTESİ'NE GİRMESİ GEREKEN EN KIYMETLİ ESERLERDEN BİRİ"

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne Ankara'da bulunan Gordion Antik Kenti'ni ekleme çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu öylesine önemli bir konu ki, öyle kıymetli bir konu ki. UNESCO Kalıcı Miras Listesi'ne giren ülkemizden 19 tane eser var. Bunların hepsi birbirinden kıymetli eserler. Buna rağmen Ankara'dan bir eser yok şu ana kadar. İlk eseri olsun gayreti içindeyiz. Riyad'da eylül ayının sonuna doğru bir toplantı var. ATO olarak harekete geçtik. Riyad'daki toplantı öncesi Gordion'u hazırlamak ile ilgili. Gordion bunu dünyada en çok hak eden alanlardan bir tanesi. UNESCO'nun Kalıcı Miras Listesi'ne girmesi gereken en kıymetli eserlerden biri. Yürekten buna inandığımız için ATO olarak bu işe soyunduk. Önümüzdeki günlerde Gordion ziyaretimiz de olacak. Gordion'un listeye eklenmesinin Polatlı'ya çok büyük katkısı olacak. Dolayısıyla şehrimize ardından da ülkemize çok büyük katkısı olacak. Turistik anlamda, ekonomik anlamda hepsini üst üste koyduğunuzda ATO'nun ilgilenmesi gereken en önemli konulardan biridir. Devletimizin birçok birimi de bize destek vermeye başladı. Riyad'daki toplantıda müjdeli bir haberle ülkemize döneceğimize yürekten inanıyorum."