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Giriş Tarihi: 14.5.2024 12:06 Son Güncelleme: 14.5.2024 12:06

ATO Başkanı Baran: Paket kamu maliyetini rahatlatacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kamuda tasarruf paketine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Türkiye'nin enflasyonla mücadele sürecini ivmelendirerek kısa sürede kalıcı fiyat istikrarına ulaşılmasına yüksek düzeyde katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda alınacak önlemler kamu maliyetini dolayısıyla da ülke ekonomisini rahatlatacaktır." ifadelerini kullandı.

AA
ATO Başkanı Baran: Paket kamu maliyetini rahatlatacak

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin, Türkiye'nin enflasyonla mücadele sürecini ivmelendireceğini bildirdi.

Baran, yaptığı yazılı açıklamayla "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni değerlendirdi.

Kamuda harcama kontrolünün sağlanması ve tasarrufların artırılmasının, sürdürülebilir yüksek büyüme hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Baran, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Türkiye'nin enflasyonla mücadele sürecini ivmelendirerek kısa sürede kalıcı fiyat istikrarına ulaşılmasına yüksek düzeyde katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda alınacak önlemler kamu maliyetini dolayısıyla da ülke ekonomisini rahatlatacaktır." ifadelerini kullandı.

Baran, kamu istihdamına yönelik tedbirin, reel sektörün istihdam kapasitesini artırmaya katkı sağlayacağına işaret ederek, paketle ekonomik göstergelerin çok daha iyi seviyelere geleceğini kaydetti.

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ATO Başkanı Baran: Paket kamu maliyetini rahatlatacak
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