ATO Başkanı Baran, SEİS Genel Kurulu’na katıldı

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Oda ev sahipliğinde Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikasının (SEİS) 6'ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, ilaç ve tıbbi cihaz sektörünün özellikle salgın döneminde öneminin daha iyi anlaşıldığını bildirdi.

Sektörün küresel ekonomide önemli bir güce sahip olduğunu vurgulayan Baran, Ankara'nın sağlık hizmetleriyle, doktor sayısıyla, özel ve kamu hastaneleriyle sağlık ve sağlık turizminde dünyanın merkezlerinden biri olabilecek potansiyelde bulunduğunu kaydetti.

Baran, ilaç ve tıbbi cihaz sektörünün ekonomi için önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlık endüstrileri ülkeler açısından stratejik öneme sahip, başkent ekonomisinde de önemli ağırlığı bulunuyor. Böylesine önemli bir sektörün gelişmesi, ilerlemesi için ATO olarak elimizden geleni yapma gayretindeyiz. Sektörlerin gelişmesi ve ilerlemesi açısından tek çatı altında toplanmasını çok kıymetli buluyorum. Dünyayla rekabet edebilmek için güçlü olmak, güçlü olmak için de bir olmak zorundayız. Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası da sağlık endüstrisi alanında faaliyet gösteren işletmeleri bir araya getirerek kıymetli çalışmalar ortaya koyuyor."

SEİS Genel Kurulunda mevcut başkan Metin Demir, yeniden bu göreve seçildi. Aynı zamanda ATO'nun 3 No'lu İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Başkanı olan Demir, "Pozitif sonuçlar ancak işçi ve işveren birlikteliğiyle mümkün olur. Biz birlikte olursak güçlü oluruz. Çabamız ülkemize ve sektörümüze güzel işler kazandırmak" ifadelerini kullandı.