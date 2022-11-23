ATO Başkanı Baran’dan D-8 ülkeleri arasında yerel parayla ticaret önerisi

Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam ve teşkilat yöneticileri, ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, burada yaptığı konuşmada, D-8 ülkelerinin aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olduğunu belirterek, dünya gündeminde pek çok sıkıntının yaşandığı, ham madde, gıda ve enerji tedarik sıkıntılarının devam ettiği bu süreçte D-8 üyesi ülkelerin birbirine kenetlenmesi gerektiğini bildirdi.

D-8'e üye ülkelerin gayrisafi milli hasıla toplamının 4 trilyon dolara, dış ticaretinin ise 1,6 milyar dolara yaklaştığına işaret eden Baran, "Üç kıtada yer alan 8 ülkenin gayrisafi milli hasılası ile dış ticaret verileri örtüşmüyor. 8 ülkenin arasındaki ticaret rakamı olması gereken düzeyde değil. Bu potansiyeli geliştirmek için Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceden önerdiği gibi yerel para birimleriyle ticaret yapılan sistemi hayata geçirmeliyiz. Bu gelişmeyle ticaretin kolaylaşması üyelerimizi motive edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, 8 ülkenin ticaret ve sanayi odaları aracılığıyla iş insanlarının bir araya getirilebileceğini ifade etti.

Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar konusunda çalışma yaptıklarını anımsatan Baran, bundan sonraki çalışmalara D-8 ülkelerini de dahil edebileceklerini kaydetti.

D-8 Genel Sekreteri Imam da D-8'e üye ülkeler arasındaki ticareti geliştirmeyi, tarım, enerji, ulaşım, eğitim, sağlık, turizm ve bilişim alanlarında çalışmalar yapmayı amaçladıklarını belirtti. Imam, teşkilat üyesi ülkeler arasında ticareti artırmak için tercihli ticaret anlaşması sürecini yürüttüklerini ifade etti.