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Giriş Tarihi: 27.9.2022

ATO’dan online işlem platformu

Rana BÜYÜKTAŞ
ATO’dan online işlem platformu
ATONET yeni bir uygulama çıkardı. Üyeler, artık zaman ve nakitten tasarruf ederek tüm işlemlerini yapabilecek. Sektörel bilgilendirmeden pazar ve sektör araştırmalarına, online randevudan harç iade talebine kadar birçok işlem kısa sürede yapılabilecek. Ankara Ticaret Odası Üye Hizmet Platformu ATONET ile şirketler Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Kayıtlı Elektronik Postaya geçişle komite ve meclis üyeleri, ATO arasındaki resmi iletişimi dijital ortamda sağlayabilecek. Ankara Ticaret Odası (ATO) bünyesinde hizmet veren Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde, "Tek Noktadan Hizmet" uygulamasıyla şirket kurmak için gereken 5 ila 7 günlük süre 22 dakikaya, 7 ayrı prosedür de 1'e düştü. ATO Başkanı Gürsel Baran, "ATO üye hizmet uygulaması ATONET ile ticarette çağ kapatıp yeni bir çağ açacak" ifadelerini kullandı. Baran, üyelerin oda binasına gitmesine gerek kalmadan işlem yapabilmesini, zamanını işine ayırarak, ticaretini artırmasını amaçladıklarını belirtti.
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ATO’dan online işlem platformu
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