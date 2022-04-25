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Giriş Tarihi: 25.4.2022 16:01

Av yasağı başladı, tezgahlar kültür balıklarına kaldı

AA
Av yasağı başladı, tezgahlar kültür balıklarına kaldı

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının ardından Sinop'ta balık tezgahları kültür balıklarına kaldı.

Kentte, av yasağı kapsamına girmeyen kıyı balıkçıları limana elleri boş dönüyor. Balık avının büyük ölçüde azaldığı kentte, tezgahlarda ise sadece somon ve levrek gibi kültür balıkları yer alıyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, son bir haftadır balık avının yok denecek kadar azaldığını söyledi.

Küçük teknelerle denize açılan balıkçıların av yasağı kapsamına girmediğini hatırlatan Tuncer, "Kıyı balıkçıları diye tabir ettiğimiz bu balıkçılarımız yılın 12 ayı avcılık yapabiliyorlar. Ancak şu an balık avı yok denecek kadar az. Tezgahlar boş durumda. Kültür balıklarımız var sadece." dedi.

Balıkçı Mert Kanal ise bölgede rüzgarın da avcılık yapmayı zorlaştırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Rüzgar ve balık azlığı tezgahlarımızı boş bıraktı. Yaklaşık bir haftadır bu durum devam ediyor. Kültür balıkları da olmasa tezgahlarımızı açmayacağız bile. Hatta bazı arkadaşlarımız tezgahını açmıyor. İnşallah tekrar balık bolluğu yaşayacağımız günler gelir."

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Av yasağı başladı, tezgahlar kültür balıklarına kaldı
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