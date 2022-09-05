Av yasağı bitti: Karaköy’deki balık tezgahları şenlendi

"PALAMUTTA BOLLUK VAR FİYATLAR DAHA DÜŞEBİLİR"

Av yasağının sona ermesinin ilk gün heyecanını yaşayan Karaköy balıkçısı Kahraman Hödük, "Geçen sene palamutta biraz olsun bolluk yaşandı. Bu sene de palamut şimdiden kendini gösterdi. Şu an ilk çıktığı için biraz fiyatların böyle olması normal. Yavaş yavaş denize açılmaya, Marmara'ya açılmaya başlandıkça balıklar bollaştıkça fiyatlar düşecek. Balık bol olursa ucuz olur az olursa pahalı olur. İlk günler olduğu için fiyatlar yüzde 50 düşüş gösterdi. Boyutlarına göre tanesi 80 liradan 35 liraya kadar düştü.