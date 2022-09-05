Av yasağı bitti: Karaköy’deki balık tezgahları şenlendi

Balık av yasağının sona ermesinden ve balıkçı teknelerinin denizden bol balıkla dönmesi balıkçı tezgahlarını da canlandırdı. Yeni sezonun ilk günlerinde balıkçıların tekneleriyle avladıkları taze balıklar Karaköy Balık Pazarı tezgahlarında yerlerini aldı.
Karadeniz hamsisinin kilosu 80 TL'den 50 Liraya, istavritin kilosu 80 TL'den 50 liraya, palamut ve levreğin tanesi 80 liradan boyutuna göre 35 liraya çupranın da tanesi boyutuna göre 70 liraya, Çinekop kilosu 300 liradan 150 liraya, Tekir 350 liradan 150 liraya kadar düşüp tezgahları süsledi.
"PALAMUTTA BOLLUK VAR FİYATLAR DAHA DÜŞEBİLİR"
Av yasağının sona ermesinin ilk gün heyecanını yaşayan Karaköy balıkçısı Kahraman Hödük, "Geçen sene palamutta biraz olsun bolluk yaşandı. Bu sene de palamut şimdiden kendini gösterdi. Şu an ilk çıktığı için biraz fiyatların böyle olması normal. Yavaş yavaş denize açılmaya, Marmara'ya açılmaya başlandıkça balıklar bollaştıkça fiyatlar düşecek. Balık bol olursa ucuz olur az olursa pahalı olur. İlk günler olduğu için fiyatlar yüzde 50 düşüş gösterdi. Boyutlarına göre tanesi 80 liradan 35 liraya kadar düştü.
Birkaç gün sonra balık çıktıkça fiyatlar düşecektir. Şu an özlenilen balık palamut. Hem doyurucu hem vitaminli. Palamut sağlıktır, en proteinli balıktır. Vatandaşlar da balık yemeği özlemişler. Av yasağı sona erdikten sonra balık tezgahlarının başı kalabalıklaştı. Bir hafta önce palamut kendini gösterdi. İlk çıktığında çingene palamutu diyorduk. Şimdi büyüdü palamut. Bundan sonra yağmuru da yedikçe daha çok bereketli olacak. Balıkların fiyatlarının düşmesini bekliyoruz" dedi.