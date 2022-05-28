AVAX Coin’e LUNA darbesi! AVAX coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL, neden düştü, yükselecek mi? - CANLI GRAFİK

AVAX coin fiyatı ile son günlerde Luna coin gibi yatırımcılarının ve piyasa takipçilerinin gündeminde. Bitcoin günlük yüzde 0.2 değer kaybıyla 29.800 doların altına geriledi. Avalanche ise yüzde 10.7 ile dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Bu çakılma ardından "AVAX coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL, neden düştü, yükselecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AVAX coin son durum ve yorumlar...