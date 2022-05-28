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Haberler Ekonomi Haberleri AVAX Coin'e LUNA darbesi! AVAX coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL, neden düştü, yükselecek mi? - CANLI GRAFİK
Giriş Tarihi: 28.5.2022 00:21

AVAX Coin'e LUNA darbesi! AVAX coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL, neden düştü, yükselecek mi? - CANLI GRAFİK

AVAX Coin’e LUNA darbesi! AVAX coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL, neden düştü, yükselecek mi? - CANLI GRAFİK

Günün en dikkat çekici düşüşlerinden birisi ise Avalanche'da AVAX coin’de yaşandı. Luna’dan sonra bu çakılma kripto para piyasasında büyük yankı uyandırdı. Avalanche, yüzde 10.7 değer kaybederek 25.40 dolara geriledi. Bu noktada yatırımcıları “AVAX coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL, neden düştü, yükselecek mi?” gibi sorulara yanıt arıyor. Bilindiği gibi 9 Mayıs'ta UST krizi patlak vermeden önce bu para birimi 51 dolar civarında seyrediyordu. Peki, AVAX coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL, neden düştü, yükselecek mi? İşte son durum yorumlar ve detaylar...

AVAX coin fiyatı ile son günlerde Luna coin gibi yatırımcılarının ve piyasa takipçilerinin gündeminde. Bitcoin günlük yüzde 0.2 değer kaybıyla 29.800 doların altına geriledi. Avalanche ise yüzde 10.7 ile dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Bu çakılma ardından "AVAX coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL, neden düştü, yükselecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AVAX coin son durum ve yorumlar...

Son olarak Avalanche'dan yapılan açıklamada "TFL 1 yıl satmama kısıtlamasıyla 1.09 milyon AVAX aldı. Bu miktar, geçen haftaki AVAX hacminin yüzde 0.5'ine denk geliyor. LFG, Terra rezerv ağında kullanmak üzere 1.97 milyon AVAX satın aldı. Bu, geçen haftaki AVAX hacminin yüzde 0.9'unu temsil ediyor. LFG, Terra chain çatalı kapsamında AVAX kullanacağına dair bir plan açıklamadı" ifadeleri kullanıldı.

Luna Vakfı da geçen hafta henüz AVAX satmadığını açıklamıştı.

AVAX NE KADAR, KAÇ DOLAR?

1 AVAX = $ 22,80

Covid-19 döneminde uygulanan ultra gevşek para politikaları ile bir rüzgar yakalayan ancak son dönemde düşüş trendi içerisinde olan Bitcoin ve kripto para piyasasında yaşananlar yatırımcı güvenini sarsmaya devam ediyor. Terra LUNA Coin krizi sonrası şimdi de Ethereum'da yaşananlar kripto para piyasasında 'Güvenilirlik' hikayesine adeta ikinci darbe oldu.

NE OLMUŞTU? TERRAUSD VE LUNA COİN DEPREM ETKİSİ YARATTI

Piyasanın en güçlü birimlerinden ve 'Güvenilir' olarak adlanlandırılan ABD Doları'na endeksli TerraUSD (UST) stabil coininde yaşanan kriz kripto para piyasasını derinden sarsmış, 1 dolar civarında seyretmesi gereken UST 22 centin altına gerilerken, piyasanın 10 büyük biriminde yer alan Terra LUNA coin ise yüzde 99.9 eriyerek adeta buhar olmuştu.

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AVAX Coin'e LUNA darbesi! AVAX coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL, neden düştü, yükselecek mi? - CANLI GRAFİK
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