Avdagiç: İstanbul’da otellerde yer bulunamıyor

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, şu andaki rezervasyonlara göre, mayıs ayında İstanbul'da otellerde yer bulunamadığını belirterek, "Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz." dedi. Avdagiç, kompozit malzemeleri üreten sanayicileri Paris'te bir araya getiren JEC World Fuarı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Havacılıktan kimyaya, tekstilden otomotive, raylı taşımacılıktan rüzgar enerjisine kadar birçok alan için kompozitin çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Avdagiç, Türkiye'de sektörde 180 ila 220 arasında firmanın faaliyet gösterdiğini, dolaylı olarak bu rakamın 3 bini bulduğunu söyledi. Dünyada artan enflasyonist baskılara yönelik görüşlerinin sorulması üzerine Avdagiç, "Türkiye'de fiyatların bu kadar hızlı artmasını gerektirecek bir durum yok. Bu noktada üreticiden tüketiciye tüm taraflara sorumluluk düşüyor" diye konuştu.