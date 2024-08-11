Avlanabilir hamsi miktarı 400 bin ton

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenleme yaptı. Tebliğlerde hamsi ile birlikte mavi yüzgeçli orkinos, deniz patlıcanı, beyaz kum midyesi, yılan balığı, tıbbi sülük ve inci kefali olmak üzere 7 türe ilişkin uygulanacak toplam avlanabilir miktara ait esaslar belirlendi. Son yıllarda sıklıkla gündeme gelen ve balıkçılık üretiminin yüzde 60'ına tekabül eden hamsi, ilk etapta üretim planlaması kapsamına alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle, hamsinin toplam avlanabilirlik miktarı 400 bin ton olarak belirlendi. Tebliğlerle leopar sazanı ve Batman bantlı çöpçü balığı gibi biyoçeşitlilik açısından önemli olan endemik su ürünleri türlerinin avcılığı da tamamen yasaklanarak koruma altına alındı.