AVM’ler döviz yasağını deldi!

AVM'ler 2018'deki 'dövizle kiralama' yasağını deldi. O dönemde Türkiye
'de yerleşik kişilerin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki bazı sözleşmelerde, ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları yasaklanmıştı. Ancak son haftalarda AVM'ler yasağı delecek bir yol buldu. Taraflarından birinin Türkiye'de yerleşik olmaması halinde dövizle sözleşme yasağı olmayacağı maddesine sığınan AVM'ler, yabancı markalardan dövizle kira istemeye başladı.
MARKALARIN GELİRİ DÖVIZLE Mİ?
Yeniden dövizle kiralamaya dönülmesinin sektörde büyük bir kaosa neden olacağını söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı (BMD) Sinan Öncel
, "AVM'ler yüzde 51'i yabancı markalara dövizle kira talebiyle geliyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Yabancı ortaklı veya doğrudan yabancı markalar bu ülkede dövizle mi satıyorlar ki onlardan dövizle kira istiyorsunuz? Bu firmalar için bu markalar için en azından iki katı kira artışı demektir ve hiçbir marka bunu kaldıramaz. AVM'ler yıllardır aynı gemide olduğumuzu söylüyor ama biz makine dairesinde cebelleşirken, onlar kaptan köşkünde oturuyor" dedi.
YABANCI YATIRIMCIYI ÜRKÜTÜR
Mango Türkiye'nin Genel Müdürü Sezai Eren
ise durumun yabancı yatırımcıyı ürküteceğini söyledi. Yabancı bir şirket olarak bin kişiyi istihdam ettiklerini söyleyen Eren, "Mango tüm alımlarının yüzde 25'ini ülkemizden yapıyor. Daha fazla alan firmalar var. Zor bir dönemden geçerken bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
AVM'LER: YAYGARA KOPARMAYIN
Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş
ise "Birkaç AVM'nin böyle bir talebi söz konusu oldu. Boşuna yaygara koparılıyor. Mevzuat buna müsaade ediyor. En çok da bağırıp ses çıkaranlar ise merkezlerini yurtdışına çıkardıkları için yabancı gibi görünen yerliler. Türkiye'ye güvenmeyip merkezini yurtdışına taşıyan firmaları biz yasal olarak yabancı görüyoruz" dedi. Kendilerinin böyle bir talebinin olmadığının altını çizen Caroussel AVM
Genel Müdürü Orhan Demir
de AVM'lerin büyük bir gider artışı ile karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, ortak alan giderlerinin kiraya yaklaştığına vurgu yaptı.