AVM’lerde ‘Efsane Cuma’ izdihamı

"Efsane Cuma", adındaki indirim kampanyaları dün itibarıyla başladı. İndirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar AVM'lere akın etti. Türkiye genelinde birçok AVM'de izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinde alışveriş merkezlerine koşan vatandaşlar, 10.00'da kapıların açılmasıyla birlikte mağazalara girmek için birbiriyle yarıştı. Mağazaların önünde ve kasalarda uzun kuyruklar oluşturdular. Reyondaki ürünleri adeta kapıştılar. İndirimli oldukları belirtilen ürünlerin satıldığı mağazalara koşarak giden vatandaşların askı ve reyonlardaki ürünleri birbirlerinin elinden çektikleri görüldü.İstanbul'daki birçok AVM'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren kalabalık oluştu. Bayrampaşa'daki AVM'deki giyim mağazasında ürünlerden birkaç tane alarak koltuklarının altına dolduranlar kasada da sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre bekledi. Eskişehir'de de AVM önünde vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren indirimli ürünler için bir sıra meydana geldi. Kampanyalı ürünleri satın almak için uzun bir kuyruk oluşturan Eskişehirliler, soğuk havaya aldırış etmeden alışveriş merkezinin açılma saatini sabırla bekledi. İnternet satışlarının da üç kattan fazla arttığı belirtiliyor.