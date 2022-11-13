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Giriş Tarihi: 13.11.2022 16:13 Son Güncelleme: 13.11.2022 16:14

Avrasya Tüneli 2022 rekorunu kırdı!

Avrasya Tüneli 2022 rekorunu kırdı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Avrasya Tüneli'nin 9 Kasım'da 2022 rekorunu kırdığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Avrasya Tüneli'nin 9 Kasım'da 2022 rekorunu kırdığını paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Avrasya Tüneli'nde açıldığı günden bu yana 94,5 milyon araç kullanıldı. 9 Kasım günü 71.110 araç geçişiyle 2022 rekorunu kırdık" ifadelerini kullandı.

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Avrasya Tüneli 2022 rekorunu kırdı!
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