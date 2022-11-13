Avrasya Tüneli 2022 rekorunu kırdı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Avrasya Tüneli'nin 9 Kasım'da 2022 rekorunu kırdığını paylaştı.
Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Avrasya Tüneli'nde açıldığı günden bu yana 94,5 milyon araç kullanıldı. 9 Kasım günü 71.110 araç geçişiyle 2022 rekorunu kırdık" ifadelerini kullandı.
AVRASYA TÜNELİ— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) November 13, 2022
📌Açıldığı günden bu yana 94,5 milyon araç kullandı.
📌9 Kasım günü 71.110 araç geçişiyle 2022 rekorunu kırdık.
Hayat #UlaşıncaBaşlar pic.twitter.com/WOY1u3N91a