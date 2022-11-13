Avrasya Tüneli’nde geçiş rekoru kırıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 9 Kasım Çarşamba günü Avrasya Tüneli'nden 71 bin 110 araç geçişiyle yeni bir rekor kırıldığını bildirdi. Karaismailoğlu, "2022 yılı için hesaplanan 70 bin 223 birim araçlık günlük trafik garanti rakamı aşıldı" dedi. Karaismailoğlu, 22 Aralık 2016'da hizmete açılan tünelden bugüne kadar toplam 94.5 milyon aracın geçtiğini bilgisini verdi. ZAMAN TASARRUFUİşletme döneminde 200 kişiye istihdam sağlayan Avrasya Tüneli'nin zamandan ve yakıttan tasarruf sağladığına işaret eden Karaismailoğlu, indirimli saatlerdeki ortalama trafikte yüzde 111'lik artış gerçekleştiğini vurguladı.