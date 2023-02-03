Avrasya Tüneli’nden 100 milyonuncu araç geçti

Ulaştırmave Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine 6 yılda 1.2 milyar dolarlık katkı sağladığını ve yatırım maliyetini bu sürede karşıladığını belirterek, "Bugün itibarıyla tüneli tamı tamına 100 milyon aracın kullandığı bilgisini sizlerle paylaşmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Karaismailoğlu, "Oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine 6 yıllık toplam katkısı 1.2 milyar dolara ulaşmıştır. Ülke ekonomisine katkısıyla yatırım maliyetini 6 yılda karşıladı. Duyanlar duymayanlara anlatsın" dediAvrasya Tüneli'nden 100 milyonuncu aracın geçmesi nedeniyle tünel kontrol merkezinde açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, tünelin dünyanın en başarılı mühendislik projelerinden biri olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, "İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafelerini yaklaşık 10 kilometre kısaltarak Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğu 5 dakikaya indirdi" dedi. Avrasya Tüneli'nin, yap-işlet-devret (YİD) projelerinin en önemli ve güzel örneklerinden biri olarak tarihteki yerini aldığını bildirdi. Karaismailoğlu, geçen yıl Avrasya Tüneli'ni kullanan araçların yüzde 93'ünü otomobillerin, yüzde 6'sını minibüslerin ve yüzde 1'ini motosikletlerin oluşturduğunu belirterek, tünelin günlük çift yönlü seyahatlerde kullanıcıya ortalama 196 TL'lik kazanç sağladığını aktardı.Tünelden geçen 100 milyonuncu sürücü Sercan İnal'a 1 ay ücretsiz kullanım hakkı takdim edildi.