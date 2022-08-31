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Giriş Tarihi: 31.8.2022 12:30

Avrasya Tüneli’ni 4 ayda 103 bin motosiklet sürücüsü kullandı

İHA
Avrasya Tüneli’ni 4 ayda 103 bin motosiklet sürücüsü kullandı

Mayıs-Ağustos döneminde Avrasya Tüneli’ni yaklaşık 103 bin motosiklet sürücüsü kullandı.

Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren mega proje Avrasya Tüneli, gelen yoğun talep üzerine 1 Mayıs'tan itibaren motosikletli sürücülerin de kullanımına açılmıştı.

AÇILIŞTAN BU YANA AVRASYA TÜNELİ'Nİ KULLANAN ARAÇ SAYISI 89 MİLYON 858 BİNİ AŞTI

Mayıs-Ağustos döneminde yaklaşık 103 bin motosiklet tünelden geçiş sağladı. Açılıştan bu yana Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısı ise 89 milyon 858 bini aştı. Buna göre ağustos ayının günlük araç ortalaması 56 bin oldu.

Zaman, yakıt ve karbon emisyonu tasarrufu sağlayan tünelden geçişler, motosikletler için 05.00-23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 TL, 00.00-04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 TL olarak ücretlendiriliyor.

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Avrasya Tüneli’ni 4 ayda 103 bin motosiklet sürücüsü kullandı
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