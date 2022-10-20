Avrupa alarm veriyor! 18 ülkede çift hane görüldü: Talep patladı hırsızlık arttı

İNGİLTERE'DE 40 YILIN ZİRVESİ

İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10.1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı. Ülkede, son 70 yılın içerisinde yüzde 10 seviyesinin üstü sadece 5 kez görüldü. Verinin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yakın vadeli yaklaşımını da etkilemesi bekleniyor. BoE tarafından dün yapılan açıklamada kasım ayı başından itibaren 80 milyar sterlinlik İngiliz devlet tahvilinin satışına başlamasına karar verildiği kaydedildi. Bankadan yapılan açıklamada, daha önce bu ayın sonunda yapılması planlanan 80 milyar sterlinlik tahvil satış planının 1 gün ertelenerek, 1 Kasım 2022'de uygulamaya konulmasının planlandığına vurgu yapıldı. Öte yandan İngiltere'de marketlerde yağ ve peynir gibi ürünlere alarm takıldığı dikkat çekti.